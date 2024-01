Na prstech jedné ruky bych spočítal počet rozvah a výsledovek menších a středně velkých firem, které měly zaveden hospodářský rok. To znamená, že hospodařily jinak než na bázi kalendářního roku, tedy v rytmu leden až prosinec. A to mi jich rukama prošlo za posledních deset let už několik stovek. Absolutně nepochopitelné je to hlavně v případě e‑shopů. Ty by s nadsázkou řečeno měly mít zavedeno jako zákonnou povinnost stanovit si hospodářský rok na začátku své sezony. Jak v zájmu jich samotných, tak i jejich zákazníků a dodavatelů.

Nedávno jsem viděl PR článek jedné známé značky, „jak masivně nabírá brigádníky před top sezonou“. Podívám se do veřejného rejstříku na jejich výsledovku, a jak jinak – hospodářský rok je opět leden až prosinec. Řada firem si neuvědomuje, že pokud se jim sezona nepovede, mohou mít velký problém.