Rok 2023 byl pro investory na akciových trzích jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Největší růst v něm předvedly technologické akcie. Měřeno indexem Nasdaq posílily o 45 procent a téměř vymazaly ztráty roku 2022, kdy přišly o třetinu hodnoty. Dařilo se ale akciím obecně – index S&P 500 vzrostl o 25 procent, německá burza vyskočila o 20 procent a pražská přidala 16,5 procenta.

Akcie letí v poslední době vzhůru především v očekávání, že úrokové sazby půjdou naopak dolů. Investory v tomto ohledu povzbudilo poslední zasedání americké centrální banky, z něhož vyplynulo, že Fed už s velkou pravděpodobností nebude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Inflační tlaky ustupují, a tak analytici předpovídají, že američtí centrální bankéři začnou sazby postupně snižovat.

Index S&P 500 se tak v současnosti tažen optimismem pohybuje kolem 4780 bodů, tedy blízko svému historickému maximu (4796 bodů), a velké americké investiční banky předpovídají, že jej brzy překoná. Například banka Goldman Sachs očekává, že jeho hodnota bude na konci letošního roku na hranici 5100 bodů.

Vývoj akcií Zvětšit přes celé okno

Radim Dohnal, analytik portálu Capitalinked.com:

Naposledy jsem přidal akcie Fortumu (třetí největší výrobce a obchodník s elektřinou ve Finsku a Švédsku). Tato firma podle mě prozatím mezi evropskými výrobci elektřiny byla nespravedlivě valuačně trestána z důvodu odchodu z Ruska a kolapsu společnosti Uniper, kde měla 76procentní podíl. Vysoký podíl bezemisní výroby elektřiny při vysokých úrokových sazbách vedl k poklesu cen akcií, proto by se očekávaný pokles sazeb měl projevit růstem cen takových akcií. V dlouhém horizontu by se měly více propojit rozvodné sítě Švédska a Německa, dlouhodobě nízká cena elektřiny ve Skandinávii by se tedy měla lehce přiblížit znatelně vyšší ceně v Německu, což by mělo posílit ziskovost Fortumu. Jinak nadále vybírám průmyslové REITs (Real Estate Investment Trust je veřejně obchodovaná společnost kotovaná na burze, která získává finanční prostředky na investice v realitním sektoru – pozn. red.) z Kanady či USA. Pokles sazeb by se měl projevit solidním nárůstem ceny, a to i když už k nějakému nárůstu v posledních týdnech došlo.