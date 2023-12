Zatímco ekonomická úroveň ostatních zemí Evropy už zcela smazala ztráty způsobené koronavirovou pandemií, Česko zůstává jediné, jemuž se to zatím nepodařilo. Od zahraničních médií, zejména těch německých, si proto vysloužilo nelichotivou přezdívku: nemocný muž Evropy. Co mohou Češi udělat pro to, aby byl rok 2024 pro hospodářství země lepší než ty minulé?

Útraty jako pět let nazpět

České hospodářství letos uvízlo na hraně stagnace a mírné recese. Hrubý domácí produkt v prvních třech čtvrtletích letošního roku mírně klesal a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by závěr roku měl být o mnoho lepší. „Vyhrabáváme se z jámy vykopané loňským prudkým zdražením energií. Toto vyhrabávání ovšem trvá déle, než se všeobecně čekalo,“ komentuje výsledek ekonom České spořitelny Michal Skořepa.