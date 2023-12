Hudba

Pražské jaro

12. května až 3. června

Foto: Profimedia

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro přinese pět desítek koncertů. Zahájí ho berlínští filharmonikové pod taktovkou šéfdirigenta Kirilla Petrenka tradičně Smetanovou Mou vlastí – provedou ji hned dvakrát, v neděli a v pondělí. Na rok 2024 připadají dvě kulatá výročí skladatele Bedřicha Smetany – v březnu uplyne 200 let od jeho narození a v květnu 140 let od úmrtí. Novinkou letošního festivalu je program pro mladé publikum nazvaný SpringTEEN, ve Foru Karlín se uskuteční koncert s padesáti současně znějícími klavíry.

Bruce Springsteen

28. května

Foto: Shutterstock

Po 12 letech se legendární americký písničkář Bruce Springsteen vrací do Prahy. Proslavil se hity Dancing in the Dark nebo I’m on Fire a s více než 140 miliony prodaných desek je jedním z nejprodávanějších umělců na světě. Získal nejvyšší civilní vyznamenání od bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a medaili od prezidenta Joea Bidena. Už v roce 2023 začal se svou kapelou E Street Band objíždět západní Evropu a nyní bude tour pokračovat. Koncert v pražských Letňanech je jediným ve střední Evropě.

Smetanova Litomyšl

8. června až 7. července

Foto: Ilona Sochorová

Ústředním místem oslav dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany bude festival Smetanova Litomyšl, který se koná v rodišti slavného skladatele. Proto tam budou uvedeny všechny jeho opery. Stane se tak poprvé v jednom ročníku v téměř osmdesátileté historii festivalu. Operu Libuše koncertně nastuduje Česká filharmonie pod vedením Jakuba Hrůši. Titulní role se debutově ujme sopranistka Kateřina Kněžíková, Přemyslem bude Adam Plachetka. Do Litomyšle celkem dorazí 2800 účinkujících.