Devadesátitisícovou kapacitu stadionu Wembley by fanoušci amerického fotbalu osadili určitě aspoň patnáctkrát. Zájemců o vstupenky na jedno z utkání zámořské ligy NFL v Evropě jsou každoročně miliony. Dostat se přes čekací a předčekací místnosti online systému rovnou do prodeje trvá hodiny a stránka se chová, jak se jí zlíbí – tu kolabuje, tu se na ní objeví jiná nabídka než při předchozím pokusu o rezervaci, několika málo šťastlivcům zase ohlásí, že lístky mají, aniž by udělali potřebný počet kliků. Je to velká loterie. I v novém ročníku zavítá hra s kořeny na Harvardu a Yaleu, jejíž popularita je už dávno globální, na starý kontinent. Po Anglii a Německu se jako hostitelská země hlásí Španělsko.

„Jsou tu asi tři nebo čtyři trhy, kde se ucházejí o možnost pořádat naše zápasy,“ uvedl v říjnu komisionář, tedy výkonný šéf NFL Roger Goodell, na fanouškovském fóru v Londýně. Tamní Wembley hostilo letos jeden zápas, nepříliš vzdálený Tottenham Stadium dva. Dvakrát se hrálo také ve Frankfurtu. Do obou zemí se v roce 2024 americký fotbal ve své vrcholné podobě patrně vrátí a vedle Madridu, kde jsou hned dva vhodné stadiony, navštívili lidé z americké ligy také Rio de Janeiro a Sao Paulo. I Brazílie by byla novinka, na jih od USA se NFL hrála zatím jen v Mexiku.

Expanze za hranice Spojených států začala už v roce 2007 právě Londýnem, o devět let později se přidalo Estadio Azteca v Mexico City. Před dvěma lety přišlo vedení soutěže s programem Global Markets. Zahrnuje 14 zemí po všech kontinentech a 21 klubů ze 32, které NFL hrají, dostalo povolení rozvíjet marketing na přidělených trzích. Například New Orleans Saints operuje ve Francii, Los Angeles Rams v Číně a na Novém Zélandu, Chicago Bears a Miami Dolphins ve Španělsku. „Liga a kluby vynaložily velké úsilí, aby kultivovaly fanouškovské základny, a všichni vidíme pozitivní výsledky. Vnímáme to jako dlouhodobou investici do dalšího rozvoje hry,“ řekl v květnu po roce zkušeností Greg Beadles, prezident Atlanty Falcons.

Zda jsou zápasy NFL v Evropě ziskové, liga odmítá prozradit, pochvaluje si však statistiku jejich sledovanosti.

Příjmy nejbohatší americké sportovní organizace v kolektivních hrách jsou postaveny na televizi. Podle ověřených čísel z ročníku 2021/2022 NFL vydělala necelých 12 miliard dolarů (asi 267 miliard korun). Oproti bilanci z období 2015/2016 jde o nárůst o 68 procent. Ještě v předcovidové éře šéf NFL Goodell odhadoval, že do roku 2027 se příjmy dostanou na 25 miliard. Na konci této sezony, jež vyvrcholí v únoru, to má být odhadem 16 miliard.

Prostor pro vyšší příjmy z reklam a předplatného na přenosy (z televize se stále víc rozšiřují i do streamu) je zejména v zahraničí. Není od věci, že liga se zajímá o lidnaté trhy a také o ty, kde je populární sázení další významný zdroj peněz.