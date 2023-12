Když byla v roce 1990 sonda Voyager 1 po ukončení své mise na cestě ze sluneční soustavy, dostala pokyn, aby se otočila a ze vzdálenosti šesti miliard kilometrů pořídila několik snímků. Vznikla tak slavná fotografie Země, kterou vidíte nad tímto textem.

Bledě modrá tečka, jak se tento snímek příznačně nazývá, ukazuje naši planetu jako malinký světelný bod, nevýznamné smítko prachu v nekonečných prostorách vesmíru. Slavný americký astronom Carl Sagan, na jehož žádost byla tato fotografie pořízena, své pocity ze snímku popsal těmito slovy: „Je to domov. Jsme to my. Na ní každý, koho milujete, každý, koho znáte, každý, o kom jste kdy slyšeli, každá lidská bytost, která kdy byla; všichni prožili své životy zde. Souhrn naší radosti a utrpení, tisíce sebevědomých náboženství, ideologií a ekonomických doktrín. Každý lovec a pronásledovaný, každý hrdina a zbabělec, každý tvůrce a ničitel civilizací, každý král a nuzák, každý zamilovaný pár, každá matka a otec, nadějné dítě, vynálezce a průzkumník, každý mravokárce, každý prohnilý politik, každá superstar, každý nejvyšší vůdce, každý svatý a hříšník v celé historii naší rasy žili zde – na smítku prachu zavěšeném na slunečním paprsku.“