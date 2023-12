Zvyšování platů a kupní síly v minulých desítkách let vedlo Čechy k tomu, že častěji vyhazovali i lehce opravitelné zboží a nakupovali nové. Podle jednatele domácí sítě hobbymarketů Bauhaus Petra Kočího v poslední době přístup mění. „Staré věci, které přestanou fungovat, si častěji opravují. Vidíme to také na struktuře prodejů a musíme na to reagovat,“ říká. Řetězec proto bude v budoucnu víc sázet na prodej náhradních dílů. Kočí soudí, že za novým trendem jsou hlavně mladí lidé, kteří se snaží snížit svůj dopad na změny klimatu. Zákazníci hobbymarketů si také během pandemie covidu začali víc kupovat sazenice, substráty či hnojiva a pěstovat vlastní zeleninu. Prodej tohoto sortimentu se stále zvyšuje, i když vysoká inflace polevuje. Přes nárůst ve zmíněných segmentech se ale Bauhaus letos ani v příštím roce nejspíš nepřiblíží k loňskému výraznému nárůstu obratu. „Předpokládáme, že oživení trhu přijde až koncem příštího roku a rok 2025 už by mohl být zase standardnější,“ odhaduje.