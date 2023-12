Milý Ježíšku, k Vánocům bych si přál Tesla mobil a pro tátu to nové fáro od Applu. Kdepak, slova v předchozí větě se nepopletla. Takhle mohou už brzy vypadat dopisy Ježíškovi od našich dětí. Mobilní technologie a auta se začínají prolínat v takové míře, že časem už ani nepoznáme, kde jedno končí a druhé začíná. A to i díky jejich výrobcům.

Třebaže už dnes jsou auta napěchovaná technologiemi, budoucnost jsou takzvaná SDV – softwarem definovaná vozidla. Ta se od těch současných liší tím, že obsahují méně hardwarových komponent, jejich funkce a příslušenství jsou primárně dostupné pomocí softwaru a lze je – podobně jako naše počítače či smartphony – vylepšovat pomocí online aktualizací, a to včetně třeba hnacího ústrojí. Majitelé elektromobilů Tesla už to znají, ale v ne příliš vzdálené budoucnosti to poznají i majitelé tradičnějších značek.