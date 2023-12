Kdysi se ve vlámském městečku Diksmuide vyráběly tenisové rakety Snauwaert, s nimiž hrály i takové hvězdy jako Jan Kodeš, Miloslav Mečíř či Tomáš Šmíd. Pozemek, který se zapsal do sportovní historie, už slouží zcela jinému účelu. Recyklují se tu vysloužilé okenní a dveřní profily z PVC.

Firma Deceuninck patří k jejich největším světovým výrobcům a během posledních pěti let investovala do rozšíření zdejší linky 25 milionů eur, tedy zhruba 600 milionů korun. Investice umožnila zpětinásobit recyklační kapacitu na 40 tisíc tun ročně – to je zhruba jedna pětina veškerého PVC, které skupina při výrobě oken spotřebuje.