Hyundai Ioniq 6 nejde na silnici přehlédnout. Obliny přísně ctí zákony aerodynamiky, siluetou připomíná elegantní kupé.

Ačkoliv linie střechy auta se výrazně svažuje, obavy z nedostatku prostoru pro posádku nejsou třeba. V Ioniqu 6 je spousta místa, dlouháni si ve druhé řadě pohodlně natáhnou nohy. Jen se sedí nezvykle výš, podlahu zvyšují baterie v ní uložené. Kufr nabídne spíše průměrných 401 litrů, omezující je trochu menší nakládací otvor sedanu. Pod přední kapotou je ještě další prostor, u verze s pohonem všech kol je ale tak malý, že se sem nabíjecí kabely vejdou jen tak tak. Zadokolka ho má třikrát objemnější.Za příplatek může mít digitální zpětná zrcátka. Na malá „tykadla“ si chce chvíli zvykat. Obrazovky, na které se projektuje prostor za autem, se nacházejí v rozích palubní desky. Potěší, že dokážou slušně zobrazovat dění okolo auta i ve tmě. Řidič, zvyklý na klasická zrcátka, ale může mít zpočátku problém odhadnout vzdálenosti.

Co se týče praktičnosti, Ioniq 6 má důmyslně řešenou kabinu. Pod centrálním „mostem“, kam se dají uložit nápoje a lze tu nabíjet telefon jak bezdrátově, tak i pomocí klasického kabelu, je ještě odkládací plocha mezi sedadly, kam se s přehledem vejde i průměrná kabelka či taška. Ovládání funkcí se soustřeďuje do menu na dotykové obrazovce, základní povely, jako třeba změna teploty nebo ventilace, mají samostatný panel. V menu se poměrně brzy zorientujete, trochu otravné je ale vypínání zvukového varování při sebemenším překročení rychlosti, které je potřeba provést před každou jízdou a trvá pět kliků. Vůz si občas „přečte“ omezenou rychlost na vedlejší silnici, a tak pípá i tam, kde by nemusel. Tuto novinku mají všechna nová auta, jež nyní přicházejí na trh, každý výrobce však řeší systém vypínání po svém.