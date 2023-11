Spoléhat se hlavně na mobily není podle šéfa Partners Banky Marka Ditze chyba. Naopak internet představuje riziko. „Většina podvodů má jeden scénář. Někdo klientovi podvrhne falešnou stránku a on v domnění, že je pravá, ji autorizuje klíčem. „Sofistikovanost těchto podvodů roste. Mobilní aplikace podvrhnout nejde,“ tvrdí Marek Ditz.

V Česku je přes 40 bank. Proč by měli lidé jít k nějaké nové, tedy k vám?

Hlavně kvůli poradenství sítě Partners, ale i proto, že banka je postavená na nových technologiích a data má stoprocentně na cloudových úložištích. To ale klient nevidí. Z jeho hlediska by měla být nejflexibilnější a schopná okamžitě zavádět nové nápady. To staré banky neumí.