Zeptal jsem se Barda, umělé inteligence Googlu, kolik by měly stát akcie této společnosti. Použít měl klasické valuace, které používají nejčastěji analytici – základní model diskontovaného cash flow (DCF) a „benchmarkový“ model Price-to-Earnings P/E. Bardovi jsem ukázal web investor relations mateřské firmy Googlu a finanční výkazy na Yahoo Finance. Výsledek? Podle DCF modelu je reálná hodnota akcií Googlu na hodnotě 320 dolarů. Bard předpokládal, že zisk Googlu poroste o 15 procent ročně. Použil 10procentní diskontní sazbu, kterou považoval za dostatečně konzervativní. Ocenění P/E podle průměru industry se mu příliš nepovedlo. Zisk na akcii za posledních 12 měsíců je prý 13. Ve skutečnosti je to 5,2. Férová cena akcie Googlu je podle Barda tedy prý 340 dolarů.

A pak přišla rána. Zeptal jsem se umělé inteligence, kolik podle ní tedy aktuálně stojí akcie Googlu. Prý 280 dolarů. Oops! Ve skutečnosti to bylo 133 dolarů. To se tedy moc nepovedlo. Zkusil jsem následně i Claude od Anthropicu, který používám asi nejraději, protože nabízí mnohem větší kontextové okno než Bard nebo OpenAI. Podle Clauda jsou akcie Googlu férověji oceněné. Ani Claude ale nevěděl, kolik stojí aktuálně akcie, a bylo potřeba ho lehce opravovat. Podle DCF je férová cena 107, podle P/E 157. Byl komunikativnější a dalo se s ním docela dobře bavit o tom, jak došel k parametrům v modelu. ChatGPTPlus se moc nechytal, ale možná jsem jen nenašel dobré pluginy. Výsledný verdikt zatím pro AI chatboty nevyznívá moc sympaticky. Chovají se tak trochu jako drzý fracek zkoušený u tabule. Něco vědí a snaží se to prodat. Když najdete chybu, omluví se a zkusí to znovu. Občas halucinují a výstupy je třeba hlídat. Nic z toho ale neznamená, že bychom je při investování měli automaticky zavrhnout – zlepšují se totiž neskutečně rychle.