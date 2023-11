Po kampani na snížení množství škodlivých zplodin z aut se Evropská unie s tímtéž úmyslem zaměřila i na námořní dopravu. Lodě přepravují naprostou většinu zboží a surovin po světě. Pokud by byl tento sektor státem, zařadil by se mezi desítku největších znečišťovatelů ovzduší na Zemi. Většinu lodí totiž pohání těžký topný olej s vysokým obsahem síry. To se bude muset razantně změnit.

Jedním z hráčů, kteří z trendu těží, je technologická společnost ABB. Její operační centrum ze severní Moravy řídí řadu projektů po celém světě včetně proměny námořní přepravy.

Evropští poslanci nedávno schválili nová pravidla, která mají změnit paliva používaná k pohonu velkých námořních lodí. Do roku 2050 se mají snížit emise skleníkových plynů z lodní dopravy včetně energie používané na palubě až o 80 procent oproti úrovni z roku 2020.

Nákladní i pasažérské lodě budou muset ve velkých přístavech EU od roku 2030 používat jen elektřinu z pevniny, ne tu vyrobenou spalováním ropných produktů, čímž by se mělo výrazně snížit znečištění ovzduší u pobřežních terminálů. Námořní doprava bude spadat i do systému obchodování s emisními povolenkami.

O snížení emisí z lodní přepravy usilují také Mezinárodní námořní organizace patřící pod OSN nebo Spojené státy. Americký prezident Joe Biden by dokonce chtěl odvětví do roku 2050 plně dekarbonizovat.

Hlavním tématem námořní dopravy je nyní udržitelnost. A v této oblasti je stále obrovský prostor pro zlepšení.

O změnách v pohonu námořních lodí už se mluví řadu let, ale až nyní se stanovují konkrétní cíle a změny se zavádějí do legislativy. Výrobci lodí a rejdaři začínají spouštět či objednávat plavidla na alternativní paliva. Patří k nim zkapalněný zemní plyn LNG, metanol, vodík nebo čpavek. Postupně by se měly začít vyrábět z obnovitelných zdrojů, teď ještě většinou pocházejí ze zemního plynu. Ten je také fosilním palivem, ale při jeho spalování vzniká asi o čtvrtinu méně emisí CO 2 než u ropných produktů. Považuje se tak za mezistupeň při snižování zplodin, dokud nebudou „zelenější“ paliva levnější a nezačnou se prodávat ve velkém.