Stavební spoření přežilo, ale od roku 2024 se sníží státní podpora na polovinu. Zároveň s tím se rozšíří působnost stavebních spořitelen o oblast dotačního poradenství a financování energetických úspor. „V relativně krátkém čase jsme museli připravit nabídku, vyškolit poradce, udělat změny v IT systémech, nabrat nové kolegy, připravit smlouvy. Je toho hodně a věnujeme tomu spoustu energie i peněz. Změna státní podpory je ve srovnání s tím víc technická,“ říká generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny a místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen Pavel Čejka.

Už pozorujete změny ve stavebním spoření v číslech?

Pozorujeme je už od začátku letošního roku, kdy počet nově uzavřených smluv za celý sektor stavebního spoření poklesl zhruba o 20 procent, především kvůli nejistotě ohledně budoucnosti tohoto jinak dlouhodobě velmi oblíbeného produktu. První pozitivní zlom nastal kolem poloviny roku, kdy se vyjasnila výše státní podpory a budoucnost sektoru. Počet smluv za celý sektor je nyní kolem 3,2 milionu a meziročně poklesl pouze o 2,4 procenta, což vzhledem k nejistotám první poloviny roku považuji za velmi pozitivní vývoj.

Ovlivní tyto změny modernizaci a dostupnost bydlení?

Financování modernizace a dostupnosti bydlení je náš „raison d’etre“, tedy hlavní služba našim klientům. Úvěry na modernizace, rekonstrukce a ekologické investice u nás letos porostou zhruba o 10 procent a čekám, že poptávka po tomto financování v příštích letech ještě poroste.

Od Nového roku budete spolupracovat se státem na dotačním programu v oblasti financování energetických úspor domácností. S čím vším se na vás budou moct klienti obracet?

Program Nová zelená úsporám umožňuje lidem ušetřit na nákladech za energie tím, že poskytuje dotace až na 50 procent investice do limitu až 1,2 milionu korun. Naší rolí bude tuto službu nabídnout všem občanům. Zároveň s klienty můžeme probrat typickou výši nutné investice, jejich současné náklady na energie, finanční situaci a doporučit jim vhodné finanční řešení včetně případného úvěru. Můžeme také zprostředkovat kontakty na energetické specialisty.

V loňském roce jste poskytli svým klientům úvěry v objemu 12,3 miliardy korun. Jaká je predikce pro letošní rok?

Letos se v úvěrování potkávají dva trendy – výrazný pokles hypoték proti minulým letům v řádu desítek procent a zároveň naše zaměření na nezajištěné úvěry na rekonstrukce a energetické úspory. Tento typ úvěrů letos poroste zhruba o 10 procent a v příštích letech čekáme ještě významně rychlejší růst, zejména ve spojení s dotačním poradenstvím.

Stavební spoření nyní přežilo, jak ale očekáváte, že se bude vyvíjet v následujících letech?

Očekávám postupnou stabilizaci počtu klientů a jejich úspor, což celému sektoru umožní poskytovat 40 až 50 miliard korun na bydlení ročně. Jsem také přesvědčen o tom, že se úspěšně zhostíme naší nové role v oblasti energetických úspor a to povede k dalšímu rozvoji celého sektoru. Když se podívám do zahraničí, v Německu nebo Rakousku fungují stavební spořitelny dlouhodobě stabilně a mají nezastupitelnou roli ve financování bydlení. S kolegy z Německa jsem nedávno probíral novinky z našeho trhu a nová role českých stavebních spořitelen v ekologické transformaci je velmi zaujala, je pro ně inspirací k dalšímu rozvoji. My se naopak můžeme inspirovat třeba rolí německých stavebních spořitelen ve financování nákladů na studium.

Článek vznikl ve spolupráci s Raiffeisen stavební spořitelnou.