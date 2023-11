Lidé rádi věří, že jsou strůjci vlastního štěstí. Do jisté míry to samozřejmě platí, zároveň ale všichni víme, že nás také determinuje, kde, komu a kdy se narodíme. I kdybychom byli sebevětší idealisté, museli bychom připustit, že k úspěchu má víc nakročeno ten, kdo přijde na svět do dobře postavené rodiny v západním světě, než ten, kdo se narodí v indických slumech. A se zeměmi se to má stejně, jak předvedl britský novinář Tim Marshall široké čtenářské obci poprvé v roce 2015, když vydal V zajetí geografie (česky vyšlo v roce 2018). Kniha slavila celosvětový úspěch, stala se jedničkou Sunday Times Bestseller a bestsellerem New York Times.

Dalším dvěma Marshallovým knihám, Worth Dying For – The Power & Politics Of Flags (2016) a Věk zdí: Proč dnes všude ve světě vyrůstají nové hradby (2018, česky 2020), se vcelku úspěšně podařilo na fenomén V zajetí geografie navázat, ale jedničkou se ani jedna z nich nestala. Před dvěma lety se Marshall vrátil v Moci geografie v 21. století k osvědčenému modelu. Nakolik se mu úspěšný recept osvětlování vlivu geografie na státní politiku podařilo zopakovat?

Omezení prostoru

Tim Marshall (nar. 1959) je autorem celkem sedmi knih, přičemž v českém překladu máme k dispozici tři. Než se pustil na spisovatelskou dráhu, strávil více než třicet let v médiích, kde pracoval mimo jiné jako moderátor rádia LBC, komentátor BBC a redaktor Sky News. Informoval o aktuálním dění ze zemí celého světa a práce jej zavedla na taková místa, jako bylo Kosovo, Afghánistán, Makedonie, Írán, Libanon nebo Sýrie.

Marshallova předposlední kniha, Moc geografie v 21. století, vyšla v loňském roce v nakladatelství Rybka Publishers a po formální stránce vypadá jako pokračování V zajetí geografie. I tentokrát se autor na značně omezeném prostoru čítajícím dvacet, maximálně třicet stran na kapitolu věnuje postupně jednotlivým oblastem světa. Tentokrát zaměřil svou pozornost na Austrálii, Írán, Saúdskou Arábii, Spojené království, Řecko, Turecko, Sahel, Etiopii, Španělsko a v úplném závěru na samotný vesmír.