Z hudebních kapel se stávají samostatné ekonomické jednotky. Zatímco dřív jim všechno od vydání desek po natočení klipů zařizovala vydavatelství, která si brala většinu zisku, dnes si skupiny díky sociálním sítím, levné a dostupné technice a streamovacím službám typu Spotify obvykle svůj chod zajišťují samy.

V hudební branži se mění i řada dalších věcí. „Přestává fungovat koncept hudebních desek a spousta kapel točí jen samotné singly. Udělat celou 15písňovou desku dá strašné práce a efekt je fakticky menší,“ říká hudebník Matěj Homola, který s bratrem Janem založil před třiceti lety rockovou kapelu Wohnout. Její hit Svaz českých bohémů patří k nejpřehrávanějším českým písním na Spotify a na YouTube. Muzikanti, kteří se věnují i dalším druhům umění, jako je malířství, grafika, dřevořezba nebo focení, v rozhovoru popisují zákulisí hudebního průmyslu. Mluví o drsných začátcích své kariéry a proměnách branže, vysvětlují, proč ubývají festivaly nebo jak se jejich hudba prolíná se skateboardingem.

Vaše kapela koncertuje skoro 30 let, spousta skupin ještě mnohem víc, třeba Rolling Stones už přes 60 let. Co musí muzikant udělat, aby zvládal běhat po pódiu tak dlouho a pořád ho to bavilo?

Matěj Homola (M. H.): Záleží to hlavně na kvalitě lékařství, fyzičce a někdy také na plastické chirurgii. Hudebníci často odejdou fyzicky. Pokud nás budou doktoři umět udržet v kondici, tak věřím, že můžeme hrát ještě hodně dlouho.

Jan Homola (J. H.): Jezdili jsme na skatu, takže máme kondičku zadarmo. Matěj teď jezdí na motorce, což je fyzicky vcelku náročná záležitost, a já běhám. Ale věk je znát. Asi jsme už na pódiu daleko statičtější, než jsme bývali. Nedovedu si úplně představit, že bychom hráli ještě v 70 nebo 80 letech.

Čím jste se živili předtím, než jste se pustili naplno do muziky?

J. H.: Brácha byl fotograf a já jsem skenoval a digitálně upravoval klasické fotky. Tahle profese pak postupně zmizela. Než se ale rozjela kapela, musel jsem se rozhodnout, jestli se budu živit muzikou, nebo dál svou prací. Bylo to docela těžké rozhodování, protože se mi v oboru nečekaně rozjela kariéra a bylo mi líto to pustit. Ale zpětně jsem samozřejmě rád, protože by netrvalo dlouho a stejně bych s tím musel skončit.

Oba jste v té době jezdili na skatu a na vaše první koncerty v 90. letech chodila z velké části právě komunita kolem skateboardingu. Byli to vaši první skalní fanoušci, díky kterým jste pak prorazili?

J. H.: Částečně ano. Ze začátku jsme dělali koncerty pro skejťáky z Prahy a pro kamarády z okolí Vyžlovky, kde jsme měli chaty a kde teď bydlíme.

M. H.: To byly dvě štace, kde jsme se hodně vyskytovali a kde jsme byli úspěšní hned od začátku. Často jsme hráli na snowboardových a skateboardových závodech a akcích. Trvalo pak ještě pár let, než jsme se dostali do povědomí lidí z běžné klubové scény. Poctivě jsme si odjezdili roky, kdy na naše běžné koncerty nechodilo moc lidí a nebyly z toho peníze. V roce 1998 jsme podepsali smlouvu se Sony Music, vydali jsme první desku, odjeli turné s Lucií a hráli jsme jako předkapela The Offspring, což nás dostalo na velké koncerty.

Cédéčka pořád vydáváme, ale děláme to spíš už jenom pro fajnšmekry. Náš výdělek vždycky stál na návštěvnosti koncertů.

Po první smlouvě a desce jste se začali muzikou živit?

M. H.: Až po třetí desce, která vyšla v roce 2002. Teprve pak se to zlomilo a lidé na nás začali chodit ve velkém. Do té doby to nebylo ekonomicky udržitelné, i když jsme měli podepsanou smlouvu s vydavatelstvím. Tenkrát byl v hudební branži úplně jiný systém než teď. Za všechny známější kapely všechno zařizovaly firmy – nebylo možné samostatně si vylisovat cédéčko nebo se dostat do rádií. Na trhu bylo tak pět velkých vydavatelství, která ovládala trh, byla propojená s rádii, a kdo se do toho koloběhu dostal, měl našlápnuto stát se známou skupinou. Vydavatelství vydalo album, udělalo klip, zaplatilo fotografy a dotlačilo kapelu do médií, ale ze zisku si pak vzalo většinu. Kapela tenkrát dostávala pod 10 procent ze zisku a to se ještě dělilo mezi čtyři členy. Dneska je situace úplně jiná. Většina kapel si dělá všechno samostatně se svým týmem – točí si sama klipy, ovládá své sociální sítě, zařizuje si koncerty.

Z prodeje cédéček jste tedy asi moc peněz neměli. Jak je to dneska?

M. H.: Teď za námi sice jde celý zisk, jenže hudba se skoro přestala prodávat fyzicky, takže příjmy z prodeje cédéček jsou i vzhledem k nákladům symbolické. My cédéčka pořád vydáváme, ale děláme to spíš už jenom pro fajnšmekry, hlavně pro starší generace, které mají vůbec ještě možnost si je pustit. Spousta lidí navíc přešla na vinyly a i ty děláme. Náš výdělek vždycky stál na koncertech a na tom, kolik lidí na kapelu chodí. Naše kapela proto začala být finančně soběstačná kolem roku 2003, kdy se průměrný počet návštěvníků v klubech přehoupl přes 200 lidí. Pokud má hudební skupina s tímhle počtem kolem stovky koncertů ročně, je schopná ekonomicky fungovat. Tyhle kapely jsou pak většinou na festivalových plakátech zvýrazněné většími písmeny.