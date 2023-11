Snižování závislosti na dodávkách čínského zboží, surovin i komponent se zemím západního světa začalo dařit. Alespoň podle hlavních statistik podíl tohoto největšího importéra do USA a Evropy na celkovém dovozu klesá a nahrazují ho ideologicky i geograficky bližší obchodní partneři. Ukazuje se ale, že skutečnost může být jiná než čísla. Čínské firmy se totiž dostávají na americký a evropský trh oklikou.

Evropa zvyšuje dovoz z bližších zemí jako Velká Británie nebo Švýcarsko. Spojené státy se více obracejí do Mexika nebo Kanady. Podíl Číně berou i jiné, levnější asijské země jako Indie nebo Vietnam. Jak ale ve své analýze uvedli ekonomové Laura Alfarová z Harvard Business School a Davin Chor z Tuck School of Business, právě tito alternativní obchodní partneři západních zemí zvyšují dovoz stejného zboží, například oblečení nebo autodílů, z Číny.

Navíc vzrostly přímé investice Číny v zemích, jako jsou Vietnam nebo Mexiko. Podle analýzy tam nejspíš čínské firmy staví víc továren, aby odtud dodávaly i na Západ. Další zkomplikování už tak složitých a propletených dodavatelských řetězců může podle Alfarové zvyšovat ceny zboží ve světě.

Na západní trhy s marockým králem

Další okliky vytvořili dodavatelé materiálů a dílů do elektromobilů. Podle listu The Wall Street Journal uzavřeli jen letos nejméně devět dohod o vytvoření společného podniku nebo o přímé investici za 4,5 miliardy dolarů v Jižní Koreji. A v Maroku, které sedí na 70 procentech světových zásob fosfátů, jedné z klíčových surovin do baterií vyráběných převážně v Číně, se zase letos přinejmenším pět čínských producentů bateriových komponent dohodlo na výstavbě továren.