Je vrchol úrokových sazeb americké centrální banky brzy za námi, nebo půjdou ještě výš a budou nahoře delší dobu? To je hlavní otázka, kterou teď řeší akcio­ví investoři. Vývoj na trzích bude ovlivněn i situací na Blízkém východě, jejíž eskalace by mohla výrazně zvýšit ceny ropy. A určující budou samozřejmě i korporátní výsledky firem, které budou obecně zřejmě horší než v předchozím čtvrtletí.

Bohumil Trampota, analytik Komerční banky:

ČEZ překonal magickou hranici a jeho cena se dostala přes 1000 korun na jednu akcii. Dále mám na akcie ČEZ pozitivní názor. Je pravda, že roky 2023, 2024 a 2025 budou negativně ovlivněny mimořádnou daní z neočekávaných zisků, což znamená, že krátkodobě vypadne část hotovosti, o kterou se sníží dividendy. Tím se ale nezmění fundament společnosti, tedy to, kolik vydělává a jak efektivně využívá své zdroje. Navíc by mohlo dojít ke zrušení zmíněné daně pro roky 2024 a 2025. Vsadit si na to sice můžeme, ale jistě to nevíme. Ministr Stanjura by podle svých slov o zrušení diskutoval, protože pominuly důvody pro její zavedení, ale nevíme, jaký budou mít názor opoziční partneři. Každopádně v případě zrušení by to mělo okamžitý vliv na čistý zisk a podstatně by to podpořilo výplatu dividendy, která by se mohla dostat na dohled loňské rekordní úrovně. A samozřejmě je zde stále možnost restrukturalizace/rozdělení firmy. Podle premiéra by v takovém případě mělo dojít k férovému jednání, což v překladu znamená vyrovnání se s minoritami. Ve svém portfoliu bych si taky vsadil na akcie společnosti Colt CZ. Očekávám velkou poptávku po jejích výrobcích. 23. listopadu zveřejní své kvartální výsledky. Měly by být dobré se silným výhledem. A to by mohlo naznačit další směřování kurzu akcie.