Slyšel jsem před pár lety příběh o firmě, která se dlouho marně snažila dostat do Česka jednoho kvalifikovaného zahraničního pracovníka. Naše byrokracie ale byla nad její síly, a tak mu nakonec firma raději zařídila pracovní povolení do své německé pobočky. Není to nijak ojedinělý případ.

Dostat zahraničního pracovníka do Česka je kvůli byrokracii nesmírně složité a zdlouhavé, vždyť podle Hospodářské komory čekají zaměstnavatelé na příchod pracovníků ze zahraničí až dva roky. Výsledkem je, že zájemci o práci v Česku zbytečně často končí v okolních zemích se vstřícnějšími schvalovacími procesy. Třeba takové Estonsko má speciální zrychlené řízení pro start‑upy − vydává startupové vízum, které je schopné udělit během sedmi dní.

Česká ekonomika tak kvůli své byrokracii přichází o potřebnou pracovní sílu, konkurenceschopnost a také o miliardové příjmy do státní kasy. Jen pro přiblížení – podle odhadů Hospodářské komory platí, že cizinci, kteří už v tuzemských firmách pracují prostřednictvím vládního Programu kvalifikovaný zaměstnanec, odvádějí do státní kasy spolu se zaměstnavateli jen na odvodech 23 miliard korun ročně. Další miliardy pak stát získává díky jejich spotřebě. My ale asi ty miliardy nechceme.

Přeji pěkné čtení.