Prvenství v použití konceptu useful knowledge jako klíčového zdroje hospodářského růstu bývá připisováno slavnému ekonomovi Simonu Kuznetsovi. Učinil tak již v polovině 60. let minulého století. Dnešní populární pojem „znalostní ekonomika“ je ostatně jeho derivací na současné podmínky. Na úplný počátek příběhu o užitečném vědění však musíme postavit raně novověký obrat k subjektu ve filozofii a opuštění geocentrického pojetí kosmu v astronomii (viz předchozí část seriálu).

Pro hospodářské dějiny to jsou příliš vzdálené obory, nicméně důležité jsou důsledky, které tyto jejich proměny přinesly ekonomické praxi, a to dlouhodobě.

Vysvětlení zrodu a úspěchu užitečného vědění má více rovin. Na počátku stojí nesnadno zodpověditelná otázka, proč se hybatelem světového dění stala Evropa, a ne jiná civilizace, když Evropané až do konce středověku nejevili jakékoliv známky osvícenějšího ducha než ostatní, pokud tomu nebylo dokonce naopak.

Zásadní roli v té nejdelší časové perspektivě hrál pravděpodobně knihtisk. Vydávání knih se stalo výnosným byznysem, jehož kvantitativní stránka by nás jistě překvapila. Již do konce 15. století se na evropském trhu objevilo přes tisíc knižních titulů z oblasti přírodních věd a matematiky, ať už antických nebo novějších. A jejich množství dynamicky rostlo.

Součástí vědecké revoluce byla i představa o racionální organizaci vědy. Předobrazem jí byl Šalamounův dům z Baconovy Nové Atlantidy z roku 1626.

Naopak náboženské rozpolcení na katolíky a protestanty, k němuž dochází ve stejné době, kdy propukla vědecká revoluce a expandoval knihtisk, hrálo menší roli, než by se intuitivně mohlo zdát. Soutěž mezi křesťanskými denominacemi teoreticky mohla dobře sloužit rozvoji užitečného vědění, jakmile přešla do podoby vojenského zápolení. Avšak konflikty náboženských frakcí nebyly žádným evropským specifikem, šlo spíše o standardní civilizační jev. Napětí mezi konfuciánstvím a buddhismem v Číně, nevraživost šíitů a sunnitů v muslimském světě nebo tenze v nábožensky pluralitní Indii dobře známe.