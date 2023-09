Už jen necelé tři týdny zbývají v Polsku do parlamentních voleb. Zatím není jisté, zda se po volbách podaří znovu sestavit kabinet konzervativcům ze strany Právo a spravedlnost (PiS), či zda uspěje opoziční Občanská koalice kolem liberální strany Občanská platforma. Před novou polskou vládou však bude stát obří úkol: naplnit velké ambice, které si země vytyčila v ekonomice a energetice. Přitom už v posledních desetiletích prošlo Polsko pozoruhodnou ekonomickou proměnou. Týdeník Ekonom prozkoumal, co za touto proměnou stojí a co ji umožnilo.

Zajímavý je už samotný pohled na hospodářský výkon během pandemie. Zatímco česká ekonomika se dosud jako jedna z mála evropských zemí nedokázala vrátit na předcovidovou úroveň, HDP Polska stoupl od konce roku 2019 do letošního prvního čtvrtletí takřka o 11 procent. Ani letos se nepředpokládá propad, byť růst dosáhne podle odhadu Polského ekonomického institutu jen 0,7 procenta. Pro příští roky už se čeká rychlejší růst. Polská ekonomika dokáže solidně obstát i v dobách, kdy se jinde potýkají s propady. To se ukázalo třeba i po finanční krizi roku 2008.

Za čtvrtstoletí desetkrát víc

Ekonomové připomínají, že Polsku se dařilo dobře už od začátku transformace. Ze všech postkomunistických zemí zaznamenalo po „velkém třesku“ na začátku 90. let nejmenší pokles HDP, po němž následoval rychlý růst. „Hlavním vysvětlením tohoto úspěchu, navzdory obtížným počátečním podmínkám, byla flexibilita a diverzifikace polské ekonomiky. Poláci v sobě nějak překvapivě objevili velký podnikatelský talent,“ říká hlavní ekonom PwC Polska a bývalý šéf ekonomických poradců prezidenta Witold Orlowski.

Poláci také dokázali poměrně dobře využívat evropské fondy k modernizaci své infrastruktury. Země kladla důraz na vytváření institucí, které dokázaly efektivně spolupracovat s EU. „V Polsku sdíleli společný cíl, uvědomili si, že se vyskytla příležitost, kterou je třeba využít. Při čerpání evropských prostředků se nekonalo tolik korupčních skandálů jako jinde, nevynakládaly se peníze na zbytečné projekty. Poláci navíc startovali z horší pozice, a tudíž existoval větší prostor pro zlepšení,“ říká výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky a odborník na Polsko Vít Dostál.

Růst národních ekonomik během covidu Zvětšit přes celé okno

Právě lepší dopravní spojení – síť dálnic a rychlostních silnic se během posledních pětadvaceti let zdesetinásobila na více než 5000 kilometrů – je vnímáno jako základ dalších investic. Často ze zahraničí a s vyšší přidanou hodnotou. Polákům pomohlo rovněž pořadatelství evropského fotbalového šampionátu v roce 2012. Analytici Polského ekonomického institutu spočítali, že by HDP Polska byl nyní o 31 procent nižší, kdyby země nebyla členem Evropské unie a neměla přístup ke společnému trhu a evropským dotacím.

Hlavní analytik v Centru pro východní studia (OSW) ve Varšavě Krzysztof Debiec říká, že za část úspěchu vděčí Polsko také efektivní a relativně autonomní samosprávě. „Polská vojvodství jsou obvykle mnohem větší než české kraje – v průměru více než třikrát. Mají i větší pravomoci, a to především s ohledem na regionální programy EU,“ říká Debiec.

V investicích do infrastruktury nehodlají Poláci polevit. Poblíž Varšavy například chystají velké letiště, kam se lidé z celého Polska dostanou vysokorychlostními vlaky do dvou hodin. Ústecký podnikatel a zakladatel Institutu Puls Martin Hausenblas v rozhovoru pro týdeník Ekonom nedávno řekl, že Česko by se kvůli tomu mohlo stát polskou periferií. Globální firmy si mnohem raději zvolí Polsko jako své evropské sídlo. „Budou tam odvádět daně. Stejně se tam budou chtít usidlovat i některé důležité instituce a v Polsku budou vznikat centra vlivu,“ říká Hausenblas.

Vyvážená polská ekonomika

To se ostatně děje už dnes, vedle lepšící se dostupnosti je výhodou Polska také jeho velikost. Ať už z pohledu trhu práce, či domácí poptávky. Narůstá proto počet korporací, které se usadí ve Varšavě či jiném velkém polském městě a odsud následně řídí své aktivity v rámci střední a východní Evropy. A Polsko je stále častěji také odrazovým můstkem pro vstup na Ukrajinu. Usadili se tu velcí globální hráči v IT, jako jsou Google, Meta, Netflix či Visa. Země se díky tomu stala regionálním centrem pro technologie a umisťuje se na předních pozicích v atraktivitě (obvykle s Estonskem a Litvou). Již nyní se IT sektor podílí na celkovém výkonu polské ekonomiky osmi procenty.