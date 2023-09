Ve světovém autoprůmyslu se znovu rozdávají karty. Hraje se o to, kdo si v budoucnu ukrojí hlavní porci z prodeje vozů a kdo upadne v zapomnění. Dosud odvětví vládli tradiční výrobci jako Volkswagen, Toyota nebo Ford.

Nástup elektromobilů je ale nezadržitelný a noví hráči ohrožují pozice dosavadních velikánů, kteří stále prodávají převážně auta na benzin či naftu. Firmy jako americká Tesla nebo čínská BYD se ale zaměřují na elektromobily a mají z nich i vyšší marži. Jejich úspěch je postavený na tom, že ovládají napřímo většinu celého dodavatelského řetězce od těžby surovin a dodávek dílů po prodej aut. Tradiční autokoncerny se snaží odrazit nástup těchto mnohem mladších firem a inspirují se při tom v jejich strategii. Především začínají okrajovat složitý systém dodavatelského řetězce. „V autoprůmyslu se opět rozděluje trh v tom, kdo bude řídit vztah se zákazníkem a kdo bude schopen realizovat největší marži na autě,“ říká Jan Linhart, partner poradenské firmy KPMG, který se zaměřuje na automobilový průmysl. Nákup aut bude díky tomu v budoucnu jednodušší i v Česku.

Hrozba z Číny a USA

Analytici konzultační technologické firmy Gartner odhadují, že se letos zvedne světový prodej elektromobilů a plug‑in hybridů z loňských 11,1 milionu kusů o 35 procent na téměř 15 milionů a příští rok vy­sko­čí na 17,9 milionu. Zatímco loni tvořila elektrická auta asi 16 procent celkových světových prodejů, podle hlavního analytika Gartneru Jonathana Davenporta by to do roku 2030 mohlo být přes polovinu.

Jenže tradiční automobilky v tom zaostávají a pozvolna ztrácejí svou pozici. Nejprodávanějším autem na světě je letos Model Y od Tesly. BYD, která také vyrábí už jen auta na elektřinu, se zase dostala jako první čínská firma do první desítky největších automobilek světa.

Analýza pojišťovacího koncernu Allianz nedávno uvedla, že čínští výrobci, kteří loni vyrobili zhruba dvakrát tolik elektromobilů, co evropští a američtí dohromady, jsou největším rizikem autoprůmyslu v Evropské unii. Aurélien Duthoit, poradce Allianz Trade, předpokládá, že kvůli rostoucímu podílu prodejů čínských aut by mohly země orientované na autoprůmysl, jako Německo, Slovensko nebo Česko, přijít téměř o půl procenta HDP.

Číňané dokážou podle studie konzultační firmy PwC na domácí půdě prodávat elektromobily o necelou polovinu levněji než Němci v Evropě. Na starém kontinentu si pak čínské automobilky mohou dovolit navýšit marži, a přesto jsou jejich auta většinou nejlevnější.

Podle analýzy vzniklé na Fakultě podnikohospodářské VŠE má v Evropě vyšší marži z elektromobilů než tradiční automobilky také americká Tesla. Zároveň jde už o zavedenou a prestižní značku, která bude pozice starších automobilek ohrožovat v krátkodobém horizontu ještě více než čínští výrobci.