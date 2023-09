Zatímco na Západě je největším spojencem LGBT+ lidí spíše stát, v Česku je to jednoznačně byznysová sféra, říká Czeslaw Walek, předseda správní rady organizace Pride Business Forum, která usiluje o rovnost LGBT+ lidí v zaměstnání.

Pride Business Forum existuje již 13 let. Vnímáte za tu dobu ve vztahu k LGBT+ lidem v zaměstnání posun k lepšímu?

Je to o hodně lepší. Když jsme před třinácti lety začínali, tak na naši první konferenci přišlo asi 50 lidí a většina se divila, proč takováto témata vůbec řešíme. Že si nikdo ve firmách na nerovné zacházení nechodí stěžovat. Museli jsme jim vysvětlovat, že si gayové, lesby, trans lidé nebo bisexuálové nechodí stěžovat třeba kvůli tomu, že z toho mají obavy. Že se prostě v jejich podniku necítí komfortně. Trvalo docela dlouho, než to firmy pochopily.

Kdy se to zlomilo?

Asi v roce 2015. Začali jsme tehdy dělat různé průzkumy, ukazovali jsme na datech, že velké procento LGBT+ zaměstnanců a zaměstnankyň svou identitu ve firmě skrývá a co to pro podniky znamená. Zároveň tehdy na naši konferenci přijel do Prahy lord John Browne, někdejší šéf společnosti BP, který kdysi prošel dost násilným způsobem coming‑outem. Vyšlo o něm najevo, že je gay, a to prostřednictvím textů v tisku. O tomhle zážitku později napsal knihu. Účast takhle významné osobnosti pomohla přilákat poměrně vysoce postavené manažery. Firmy se poté začaly o své LGBT+ zaměstnance více zajímat a starat se o to, jak by jim mohly pomoci.

Jak přesně bojujete proti diskriminaci v zaměstnání?

Každé firmy, která za námi přijde, se v první řadě ptáme, zda má takzvaně vyrovnané benefity. V Česku není manželství pro všechny, registrovaní partneři tak například nemají nárok na den volna na svatební ceremoniál ani na volno v případě, že zemře například rodič jejich partnera. Nemohou být doprovodem pro partnera v nemocnici. To jsou všechno věci, nad kterými jako heterosexuální člověk ani nepřemýšlíte, máte je za dané. Proto firmám radíme, aby tohle vše v interních předpisech změnily, i když je k tomu zákon nenutí. Potom děláme různé vzdělávací workshopy a semináře. Každoročně v červnu pořádáme velkou konferenci, no a pak také děláme různé výzkumy.