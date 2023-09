Devadesát procent fleetových manažerů dnes říká, že se výhledově množství vozů v jejich autoparcích měnit nebude. „Nelze tedy ani čekat, že by v dohledné době zmizelo auto jako benefit. Takový sentiment tu není,“ říká Petr Knap, odborník poradenské společnosti EY pro automobilový průmysl. Od samotných manažerů slýchá, že je třeba nenaštvat lidi.

Co je dnes nejvýraznějším trendem ve správě firemních flotil, který podle vás bude definovat příštích 10 let?

Jsou tři. Udržitelnost, ve které je schovaná elektromobilita. Především u velkých flotil to jde od mateřských společností, které to po dceřiných chtějí. Firmy dnes také musí reportovat svoji CO2 stopu. Druhý trend je autonomie. Za 10 let tady uvidíme to, co teď vidíme v San Francisku, kde jezdí robotaxi. Třetí je pak samotná konektivita aut a jízdních dat při správě vozu. Například lépe a efektivněji využívat auta ve flotile či efektivněji plánovat údržbu a obnovu. Nutno dodat, že v této oblasti nemá spousta firem v Česku ještě dotaženou ani automatizovanou knihu jízd, ale ve světě se tento trend prosazuje.

A co sdílení jednoho auta uvnitř firmy?

To trochu souvisí s elektromobilitou. Když pomáháme firmám zavádět elektrická auta do fleetu, debata se vede tím směrem, aby to nestálo dvakrát tolik co dosud. Důsledkem je, že se počet aut ubere a jedno se sdílí mezi více lidmi.

Podle International Energy Agency by letos měla tvořit elektroauta asi 18 procent všech. Je to u firem více? A odpovídají tato data i situaci v Česku?

To číslo je u nás podobné. Neznám teď přesné, ale platí, že podíl elektroaut, která jdou do firem, je vyšší, než je průměr. U nás máme jednu paradoxní situaci, kupování aut na IČO. Spousta Tesel, které se tu prodají, je sice na firmu, ale nejdou do klasického fleetu. Do statistik přitom spadnou. V opravdových velkých flotilách je masivní využití elektroaut zřídkavé.