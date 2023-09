Akcioví investoři budou s napětím sledovat, zda americká a evropská centrální banka na nejbližších zasedáních pohnou sazbami. Stejně tak bude podle expertů jejich zrak upřen k Číně, která se potýká s problémy se zadlužením, nízkou soukromou poptávkou i potížemi na svém realitním trhu. Čínská vláda se snaží ekonomiku podpořit, investoři na Západě už ale jsou nervózní, že stále nepřichází kýžený velký finanční stimul.

Radim Dohnal, analytik portálu Capitalinked.com:

Zvažuji se navrátit do pozice v ČEZ. Počítám totiž s tím, že celé nesmyslné zestátnění bude počátkem září zrušeno, přiznaně nebo pokoutně mezi řádky. A také bude brzy zrušena daň z mimořádných zisků. Vlastně z této pozice nejde očekávat žádné negativní zprávy pro kurz akcií ČEZ. Chci se vrátit také do Upstartu, který co nevidět bude benefitovat z vrcholu amerických sazeb a jen mírné recese v USA. Jako zajímavou investici vidím spekulaci na pokles akcií Nvidie. Je to sice zdravá a nadále rostoucí společnost, ale její valuace je nesmyslně vyšponovaná a korekce musí přijít.