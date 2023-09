Co vás vedlo k sepsání knihy Psychologie pro každý den?

K tomuhle rozhodnutí jsem dospěl nepřímo na základě podnětů ze strany svých některých čtenářů. Roky jsem psal krátké internetové články, které se věnovaly tematice „psychologie všedních dnů“, ležící často na pomezí mezi psychologií a ekonomií, a občas se stalo, že někteří čtenáři mi napsali, že pravidla, která v nich zmiňuji a která v praxi nejsou, přes svou jednoduchost i prospěšnost, příliš používána, by možná bylo žádoucí více prosazovat, možná i vyučovat ve školách. Ta myšlenka se mi líbila, a tak jsem se pokusil shrnout některé psychologické principy, důležité jak v práci, tak v osobním životě, do podoby knížky. Ambici prosadit je i do škol však nemám.

O jaké zásady a pravidla tedy jde?

V kostce řečeno, jde o pravidla, jak lépe řídit sebe sama i jak úspěšněji komunikovat s druhými. Tato pravidla jsou často sice velmi jednoduchá, současně však i takzvaně kontraintuitivní čili ne úplně samozřejmá. O některých svých nepříliš šťastných zvyklostech či sklonech totiž víme, a problém je spíše v tom, že se jich neumíme zbavit. Příkladem je známé odkládání důležitých povinností, ale i rozhodnutí. O jiných zvyklostech, které nám škodí, však často nevíme. V knížce jsem se proto snažil poskytnout nejen návody, jak se nepříznivých zvyklostí zbavit, ale i jak rozpoznat nepříznivé zvyklosti, kterých si nejsme vědomi. Východiskem, které nám to může usnadnit, a možná učinit i trochu zábavnější, může být někdy představa, že jde o jednání, k němuž nás s nadsázkou navádějí naši vnitřní démoni nebo bubáci, kteří se rozhodli nám škodit. Příkladem je situace, kdy jsme svědky pře mezi lidmi a máme pokušení do ní vstoupit. Pokud však tomuto pokušení podlehneme, většinou si jen komplikujeme život. Podobná je situace, kdy máme, obrazně řečeno, pokušení „vést bitvy“, které nemůžeme vyhrát anebo kde naše výhra nemá žádnou cenu. Jde většinou o situace, do kterých nás tlačí démon našeho ega. Příkladem je, když nás při cestě autem do práce někdo předjede a my máme potřebu mu to „vrátit“, a tak jej stíháme. Ničeho tím nedosáhneme, ale do práce přijdeme zbytečně vystresovaní.