Všichni dnes mluví o tom, co přináší umělá inteligence firmám jako organizacím, jaké jsou dopady na obchodní výsledky, jak zvýšíme produktivitu a snížíme náklady. Myslím, že by stálo za to zamyslet se více i nad tím, co představuje AI z hlediska zaměstnanců, spolupráce a firemních kultur. V poslední době jsme se stali svědky „útěku“ z kanceláří a částečného návratu do nich, posunu pracovních modelů k asynchronní práci a odklonu od zbytečných schůzek. AI zcela jistě postupně přinese velké pozitivní změny ve zpracování firemních dat, tvorbě obsahu, podpoře prodeje a kontrole kvality a v dalším. Nástup těchto inovací bude podle mého názoru pozvolný, protože náklady na provoz velkých AI řešení jsou značné a nové technologie stále nejsou ekonomicky udržitelné. To se v horizontu několika let nicméně změní.

Doporučuji všem, aby kladli velký důraz na to, aby zaměstnanci byli na AI připraveni. Co to vlastně znamená? AI představuje pro každého z nás velký zásah do životního prostoru, pracovních návyků a způsobu, jak pracujeme s informacemi. Zároveň představuje velkou příležitost, jak akcentovat naši jedinečnost, vytvořit prostor pro talent, kreativitu a osobní potenciál. Svým způsobem se vracíme do dětských let, kde teprve objevujeme, co vlastně sami dokážeme. V tomto případě nám to umožňuje AI tím, že „za nás“ vyřeší nudu a rutinu na úrovni inteligentního osobního asistenta. S takovým pokrokem se přirozeně pojí velká nejistota. Firmy se tak ocitají v roli podobné roli rodičů.