Češi splácejí i v těchto časech své finanční závazky svědomitě. Sociolog a zakladatel výzkumné agentury PAQ Research Daniel Prokop pro to nabízí vysvětlení: „Máme velmi vysoké zastoupení splaceného vlastnického bydlení. Nemáme tu tolik chudých lidí s hypotékami, jako mají například ve Spojených státech či některých západních zemích.“ Druhým významným faktorem podle něj je, že Češi jsou v zadlužování obecně velmi opatrní. To nicméně nevylučuje problémy. „Jsme stát, kde mají lidé relativně nízké příjmy, takže poměrně velká část populace je chudobě na dohled, zároveň relativně málo lidí trpí jejími objektivními znaky,“ říká.

Podle dat Eurostatu je v Česku nejmenší šance, že člověk bude žít v chudobě. To je dobré, ne?

I další ukazatele říkají, že patříme do třetiny států s nejnižší mírou chudoby. Ten, který zmiňujete, je ale naprosto nesmyslný. Pokud berete jako hranici chudoby 60 procent mediánového příjmu v dané zemi, který je u nás obecně nízký, moc lidí se pod něj nedostane. Paradoxně nejnižší ohrožení příjmovou chudobou tak bylo za komunismu, kdy měli všichni málo. Rozhodně neplatí, že máme nejnižší chudobu v Evropě. Jde o statistické zkreslení. Kdyby se to počítalo z mediánu evropských příjmů přepočtených na paritu kupní síly, moc dobře na tom nejsme. Ostatně se stačí podívat na ukazatele typu, kolik lidí si nemůže dovolit doma topit, nejezdí na dovolenou, nejí maso a jeho náhražky. V evropském srovnání jsme v horní polovině či třetině. Tedy chudoba v Česku není nijak rozsáhlá, ale rozhodně nepatříme mezi nejlepší.

Jak byste tedy popsal realitu slovy?

Jsme stát, kde mají lidé relativně nízké příjmy, takže poměrně velká část populace je chudobě na dohled, ale zároveň relativně málo lidí trpí objektivními znaky chudoby.

Co znamená „na dohled“?

Že příjmy lidem nestačí, aby si vytvořili strategii materiálního zabezpečení na důchod. Popřípadě, když přijde krize jako teď, nemají dostatečné úspory.

Podle posledních dat Eurostatu mají Češi nejmenší problémy z celé EU se splácením závazků. Co za touto statistikou je?

Skutečně, celkový dluh na domácnost je oproti zahraničí nízký. Vysoký je počet předlužených, lidí v neřešitelných exekucích. To zní zdánlivě jako rozpor. Ale i výzkum EU‑SILC, který patří metodicky k nejlepším, má své mouchy (výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností – pozn. red.). Návratnost odpovědí je 50 procent a chybí v něm extrémy, protože neprobíhá v azylových domech a ubytovnách, vyloučených lokalitách atd. Chybí v něm část té destabilizované a chudobou ohrožené populace.

Přeexekuovaní lidé nemusí mít „problémy splácet“. Systém je vytloukl jako prázdnou slámu. Často jim už nedokáže nic srážet.

Češi tedy nejsou tak dobří v plnění svých závazků?

Jsou. Jen jsem chtěl poukázat na to, že někdy se berou data EU‑SILC jako tvrdý ukazatel. Jedním z pozitivních faktorů asi je, že tu máme velmi vysoké zastoupení splaceného vlastnického bydlení. Nemáme tu tolik chudých lidí s hypotékami, jako mají například ve Spojených státech či některých západních zemích. Tedy nemáme tolik příležitostí být pozadu se splácením. I pokud se podíváte na podobná data Centra pro výzkum veřejného mínění, jsou Češi v zadlužování velmi opatrní.

Na druhou stranu tu máme vyšší statisíce exekucí.

Je jich skutečně hodně, dnes je to asi 680 tisíc lidí. A zhruba 450 tisíc lidí v Česku je v neřešitelných mnohočetných exekucích. A to je vlastně druhá odpověď na otázku, proč tady relativně málo lidí deklaruje problémy splácet. Ti přeexekuovaní už je vlastně nemusí mít. Exekuční systém je vytloukl jako prázdnou slámu, často jim už nic nedokáže srážet, drží je v postavení, že si buď museli minimalizovat životní náklady, nebo pracují na černo.

O čem takový počet lidí v exekucích vypovídá?

Že je to výrazně víc, než by odpovídalo údajům o finanční gramotnosti, a zároveň to ukazuje na dysfunkci systému – od regulace poskytovatelů půjček v minulosti po dostupnost oddlužení. Asi dvě třetiny lidí, kteří jsou v mnohočetné exekuci, ji nabraly ještě před rokem 2016, kdy neexistovala efektivní regulace ČNB. U nás exekuce nevznikly jen proto, že byli lidé nezodpovědní. Podle výzkumů Medianu si velká část z nich první půjčky brala v době ekonomické krize do roku 2013 na splacení relativně základních potřeb. Trh ale půjčoval extrémně rizikově, často právě s cílem výrazně navýšit dluhy. Podíl exekucí v populaci v dané zemi také ukazuje, jak lehké je do nich vstoupit a jak těžké je se z nich dostat. U nás do oddlužení vstupuje méně než 20 tisíc lidí ročně.

Daniel Prokop (39) Sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research. Zabývá se tématy chudoby, sociálních nerovností, vzdělávání a sociální politiky. Vydal knihu Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Člen Národní ekonomické rady vlády.

Čekají teď lidé, že budou mít větší problém dluhy splácet?

Ptáme se na to v průzkumu pro Český rozhlas: hlavně na trvalé závazky, jako jsou nájmy, hypotéky či složenky. Dlouhodobě reportuje nějaké problémy se splácením mezi 7 až 15 procenty domácností. Těch 15 procent se objevilo na začátku covidu, v létě 2021 to kleslo na sedm a dnes je to 11 až 12 procent. Vysoká inflace tedy přidala pět procentních bodů u lidí, kteří říkají, že mají problém se splácením trvalých závazků. Sedm procent populace se tedy u této hranice pohybuje dlouhodobě a dalších pět procent v důsledku cenové krize. Rozhodně to ale neznamená, že všichni půjdou do exekuce.