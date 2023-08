Zajistit odbornou péči o duševní zdraví i léčbu neplodnosti. Poskytnout placenou menstruační dovolenou, podporu při rozvodu, nebo dokonce pracovní volno, aby se člověk mohl postarat o domácího mazlíčka. V posledních několika letech přibývá množství naprosto nezvyklých zaměstnaneckých benefitů. Firmy je nabízejí, aby udržely krok s rostoucí touhou lidí po rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Zatím je svět neobvyklých pracovních výhod spíše doménou „západních“ firem, v některých případech ale už proniká i na český trh.

„Benefity, které jdou opravdu více do hloubky, mohou být v nesnadných situacích pro zaměstnance velmi užitečné. Nemůžeme se tvářit, že se nikomu z lidí v jejich soukromých životech nic neděje a budou tedy vždy stoprocentně produktivní,“ říká Michal Šrajer z organizace Happiness at Work, která společnostem pomáhá nastavit správnou firemní kulturu.

Jak Šrajer tvrdí, už samotný moment, kdy si firma uvědomí, že lidé mají (často nesnadný) život i mimo zdi podniku, je ten hlavní první krok a možná vůbec nejlepší benefit. Zároveň ale varuje: s podobnými výhodami se může těžko pracovat tam, kde se nezačalo s budováním vzájemného respektu a důvěry. „Pokud by organizace na jedné straně nabízela extra volno v těžkých obdobích a na straně druhé neměla ani základy prostředí důvěry, budou lidé takové benefity zneužívat i v situacích, pro které nebyly určeny,“ domnívá se.

Zvíře v práci je standardem, i když to není bez rizika

Zřejmě světově nejrozšířenějším nestandardním benefitem, a platí to i v českých podmínkách, je možnost vzít si svého domácího mazlíčka do práce. Mnohé firmy (přinejmenším v USA) jdou ale ještě dál.

Ukázkou toho, že si stále víc uvědomují, jak důležitá jsou zvířata pro jejich zaměstnance, byla i konference Best Pet Workplace, která se letos v květnu konala v Los Angeles. Sešli se na ní přední národní odborníci na vznikající oblast zaměstnaneckých výhod pro domácí mazlíčky. Na panelech před více než stovkou účastníků zasedli vedoucí pracovníci společností Google, Imax, Nationwide, REI, Starbucks, Sweetgreen, Tito’s Handmade Vodka, United Airlines, Walmart, Whole Foods nebo třeba Zoom. Probírala se témata jako pawternity leave (volno, když si někdo pořídí psa), dny pro pozůstalé po domácích mazlíčcích, stravování psů v kanceláři, zvýhodněné pojištění domácích mazlíčků a rovněž možnost vzít si svého mazlíčka do práce.

Větší vstřícnost firem vůči domácím zvířatům za­městnanců do značné míry souvisí se snahou společností dostat lidi zpátky do kanceláří. Během pandemie si zvykli být doma se svými mazlíčky a využívají home office. Jen v USA si v koronavirových lockdownech po­řídilo nového zvířecího kamaráda více než 11 mi­lionů domácností, včetně každého šestého příslušníka generace Z.