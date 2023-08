Občas se objeví popkulturní fenomén s mnohem větším ekonomickým dopadem, než by se na první pohled mohlo zdát. V Clevelandu například spočítali, co pro ekonomiku města znamenalo působení basketbalisty LeBrona Jamese v místním týmu Cavaliers (2003–2010 a 2014–2018). Podle odhadů generovalo až půl miliardy dolarů ročně navíc.

Něco podobného se teď děje v souvislosti s filmy Barbie a Oppenheimer. Při rekordní návštěvnosti do minulého týdne vydělala Barbie do 11. srpna 1,06 miliardy dolarů, což se u filmu natočeného čistě ženskou režisérkou stalo poprvé. Snímek Grety Gerwigové má ale mnohem větší dopady na byznys než jen v podobě prodeje lístků v kinech. Značně z něj profituje i německý výrobce sandálů Birkenstock. Na popularitě získaly díky tomu, že představitelka hlavní role Margot Robbie měla v jedné ze scén na nohou růžovou verzi těchto bot asi za 160 dolarů. Údaje Googlu Trends ukazují, že vyhledávání „dámských sandálů Birkenstock“ v USA po pre­miéře na Googlu vzrostlo o 346 procent. I v Česku data ukazují zvýšený zájem, i když není takový jako před letní sezonou.

Podle portálu Footwearnews.com je Birkenstock přitom jednou z mála značek, jež mají ve filmu product placement, ale které na něm se společností Mattel oficiálně nespolupracovaly. Majitele z fondu soukromého kapitálu L Catterton, jenž mimo jiné spravuje i peníze nejbohatšího muže planety a vlastníka značky LVMH Bernarda Arnaulta, to pochopitelně těší.

Abyste mohli odpočívat jako Barbie

Dalším nečekaným vítězem růžového barbínovského tažení v kinech jsou i výrobci barev. Vedoucí návrhářka filmu Sarah Greenwoodová v rozhovoru pro Architectural Digest objasnila pozoruhodný vliv Barbie na tento průmysl: extravagantní růžová estetika scény a kostýmů vyvolala ohromný nárůst poptávky po tomto specifickém odstínu, v oboru známém pod označením Pantone 219 C. Designérka vysvětlila, že film zapříčinil bezprecedentní nedostatek této barvy. „Na světě došla růžová,“ řekla Greenwoodová.

Barbie i Oppenheimer se v USA projevují i v celkových ekonomických statistikách. Vítězové jsou v různých oborech.

Jen při natáčení se jí spotřebovalo ohromné množství. „Použili tolik barvy, kolik jsme jí měli,“ uvedla Lauren Proudová, viceprezidentka globálního marketingu výrobce barev společnosti Rosco, která dodává barvy hollywoodským filmovým studiím, pro list Los Angeles Times. Firma tím vyčerpala zásoby fluorescenční růžové, jíž jsou natřeny kulisy pro Barbieland.

Náhlý nedostatek ovlivnil nejen filmový průmysl, ale i jiná odvětví závislá na této výrazné barvě a stal se předmětem diskusí v mnoha tvůrčích komunitách, od interiérových designérů, kteří se snaží vyhovět požadavkům klientů, až po umělce a nadšence experimentující s růžovou ve své tvorbě.

Natáčení Barbie spadlo do období, kdy se svět vzpamatovával z pandemie covidu‑19 a globální dodavatelské řetězce se zasekly. To také přispělo váznoucím dodávkám řady výrobků a zboží, včetně barev Rosco.

Zejména v Latinské Americe stoupl dokonce zájem o růžové rakve. Jak upozornil list The Daily Mail, pohřební ústavy v Mexiku, Salvadoru a jinde v regionu je nabízejí už zhruba rok, ale jejich popularita prudce vzrostla po úspěšném uvedení filmu do kin. Pohřební ústav Olivares propaguje svou rakev Barbie House sloganem: „Abyste mohli odpočívat jako Barbie.“

Nejvýdělečnější filmy natáčené ženami Zvětšit přes celé okno

Nepřekvapivým vítězem úspěchu blonďaté plastikové krásky je společnost Mattel, která panenky vyrábí od roku 1959. Už před premiérou stoupl jejich prodej a v příslušném čtvrtletí se zisk společnosti zvedl. Generální ředitel Ynon Kreiz pak uvítal úspěch filmu s vírou, že bude mít trvalý propagační dopad na celý Mattel. „Tento okamžik si budeme pamatovat jako klíčový milník v historii naší společnosti,“ cituje ho aktuální zpráva o výsledcích firmy.

Barbie je prvním celovečerním počinem divize Mattel Films. Drew Crum, analytik společnosti Stifel Financial, předpokládá, že v letošním roce přinese koncernu dodatečné tržby ve výši přibližně 100 milionů dolarů. To zahrnuje 75 milionů z prodeje hraček, 13 milionů z prodeje licencí a 11 milionů z filmu samotného.

Mezi nejprodávanějšími hračkami na Amazon.com v minulém měsíci byly dvě související s Barbie: sada s růžovým letadlem a duhovo‑růžový jednorožec. Zatímco loni Mattel utržil jen za Barbie a její doplňky téměř 1,5 miliardy dolarů, podle aktualizované analýzy společnosti Goldman Sachs se letos zvýší tržby z této značky o 1,7 procenta na 1,52 miliardy dolarů, přičemž veškerý růst bude zaznamenán ve druhé polovině roku.

Úspěch Barbenheimeru neznamená návrat filmového průmyslu do předcovidových časů. Hollywood čekají změny.

Panenka a fyzik – fenomenální duo

Film byl do kin uveden 21. července, ve stejný den jako životopisný snímek o jaderném fyzikovi Robertu Oppenheimerovi. Americký provozovatel kin AMC Entertainment Holdings poté zaznamenal nejlepší týden ve své 103leté historii, pokud jde o tržby ze vstupného.

Ještě než byly na plátna vypuštěny, vznikl fenomén „Barbenheimer“. Spojení poznávacích znaků obou rozdílných kinematografických děl, včetně kontrastu růžové a černé barvy, se chytil drobný byznys a formou různého zboží se na nich přiživil.

Snímek Oppenheimer režiséra Christo­phera Nolana už vydělal skoro 0,57 miliardy dolarů. Jde o nejúspěšnější snímek s druhová­lečnou tematikou. Foto: CinemArt

V tržbách Barbie s 1,06 miliardy dolarů vede, avšak Oppenheimer je také úspěšný – doposud vynesl 0,57 miliardy dolarů, což z něj činí historicky nejlépe vydělávající snímek související s druhou světovou válkou a jednu z nejvýdělečnějších biografií.

V Česku nemá Barbie až takový náskok. Distributor Vertical Entertainment oznámil minulý pátek, že Barbie překročila hranici půl milionu diváků a je nejnavštěvovanějším filmem roku. Na Oppenheimera už bylo zvědavých necelých 350 tisíc diváků. Podle dat české Unie filmových distributorů vydělal snímek o panence za tři týdny od uvedení asi 83 milionů korun a příběh jaderného fyzika 65,7 mi­lionu. Třese se tedy pozice Strážců galaxie 3, kteří v domácích kinech letos vydělali 87 milionů korun, premiéru však měli už na začátku května a opírají se o úspěch předešlých dvou pokračování i o popularitu superhrdinských témat.

Fenomén Barbenheimer se do ekonomických statistik propisuje i jinak. Data Bank of America z platebních karet ukazují, že zatímco výdaje v mnoha kategoriích klesly – včetně elektroniky, domácích potřeb, nábytku a ubytování – zábava naopak prudce rostla. Držitelé karet této banky zde utratili o 13,2 procenta více než před rokem, což je jasně nejvíce ze všech sledovaných kategorií. Výrazné zrychlení nastalo až počátkem července, do té doby bylo srovnání s předchozím rokem stejné nebo nižší. Sama banka uvedla, že nárůst „byl pravděpodobně částečně způsoben uvedením filmů Barbie a Oppenheimer“.

Ne zrovna růžová budoucnost

Na rozdíl od veskrze pozitivního „lebronovského“ vlivu na Cleveland není na tom filmový průmysl tak dobře. Zažívá sice kasovní vzestup, ale zatěžuje ho stávka scenáristů a herců kvůli nové kolektivní smlouvě.

V takové atmosféře se diskutuje o tom, zda je Barbenheimer a jeho divácký ohlas anomálií, nebo znamením, že v průmyslu dochází k zásadním změnám. Steve Granelli, docent komunikačních studií na North­eastern University, se vyjádřil, že záleží na tom, co si z tohoto období studia a celé odvětví odnesou. „Existuje dobré, ale i děsivé ponaučení,“ říká. „Byla tu spousta filmů založených na produktech, ať už šlo o BlackBerry nebo Air Jordany. Barbie je nejvznešenější formou toho, že byl známý kulturní předmět předán k autorskému zpracování. Myšlenka ‚všichni mají Hot Wheels, tak uděláme film o Hot Wheels‘ je ale děsivá.“

Granelli naráží nejen na řadu již existujících snímků, kde hlav­ní roli hraje nějaké zboží, ale i na skutečnost, že Mattel oznámil plány natočit hned 14 dalších podle svých různých produktů, například autíčka Hot Wheels, panenka American Girl nebo vánoční dekorace Christmas Balloon.

Ačkoli je „Barbie“ kreativní interpretací režisérky Gerwigové, stále se jedná o známou značku s vybudovaným publikem. Pro studio jako Warner Bros., které se potýká s dluhy v miliardách dolarů, je nabídka Mattelu s ohledem na nízké riziko lákavá.

Granelli na druhé straně říká, že úspěch filmů Barbie a Oppenheimer, které vyprávějí známý příběh svým vlastním způsobem, by mohl posílit snahu Hollywoodu zaměřit se právě na takové nápady. Filmový průmysl se nicméně musí nejprve vypořádat s důsledky stávky, jež přesahují hlavní činnosti studií, televizních stanic i talentových agentur a dopadají na miliony dalších pracovníků, majitelů firem a nezávislých dodava­telů po celém světě.

Včetně Česka. Podle místopředsedy Asociace producentů v audiovizi Radomíra Dočekala pozastavila stávka i některé zdejší projekty, na nichž mají pracovat tisíce lidí.

Až do ztráty domu nebo bytu

Do stávky se promítá i další dobový fenomén – umělá inteligence. Herci se obávají, že jejich práci (tedy vlastně je samotné) bude používat bez jejich svolení nebo náležité náhrady.

Čím déle budou scenáristé a herci stávkovat, tím horší bude filmová nabídka pro příští rok. Foto: ČTK/AP

Jak upozorňuje Wired.com, odbory by ve stávce mohly vydržet déle než jednu sezonu. Ještě předtím, než se ke scenáristickým přidaly herecké, řekl specializovanému webu ověřený zdroj, že plánem je vydržet, dokud členové odborů „nezačnou přicházet o byty a domy“, což vyvolalo i negativní reakce.

Na každý pád platí, že čím déle budou scenáristé a herci stávkovat, tím horší bude filmová nabídka pro příští nebo přespříští léto. V původně ohlášených termínech filmy nebudou hotové, jejich natáčení bylo přerušeno, například druhá část sedmého pokračování oblíbené série Mission: Impossible nebo komiksový Deadpool 3. Úspěšné studio Marvel, jemuž posledně jmenovaný hrdina patří, je navíc varující, že velká většina trikového týmu VFX se čerstvě nechala zastupovat odbory.