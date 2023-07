Podnikání s léčebným konopím má i rok po uvolnění trhu stále nádech tajemna, a to i kvůli povinnému utajování polohy pěstíren a malému počtu zainteresovaných firem, které pečlivě střeží své soukromí. Romantická představa tajných podloudných pěstíren a lehkovážného přístupu k výrobě však ani zdaleka neodpovídá realitě. Pěstování a distribuci léčebného konopí jako regulovaný a vysoce sofistikovaný farmaceutický byznys prezentuje Tomáš Fabrický, představitel vedení pro jakost ve společnosti Lagom Pharmatech. Tato farmaceutická společnost vznikla v roce 2020 v souvislosti s očekávaným uvolněním českého trhu a s ambicí spojit dlouholeté know‑how odborníků na pěstování a zpracování léčebného konopí s byznysem. Firma má v plánu stát se významným hráčem na českém i zahraničním trhu.

Co pro vás znamenalo loňské uvolnění trhu s léčebným konopím?

Ty změny jsme očekávali. Trochu riskantně jsme se do výstavby a investic pustili s velkým předstihem. V době, kdy se ve sněmovně teprve jednalo o tom, zda příslušné legislativní změny projdou, tak my už jsme stavěli. Legislativa ohledně možnosti získání licence na pěstování léčebného konopí vstoupila v platnost 1. ledna 2022. Zákon tak sice byl, nicméně prováděcí předpis byl přijat až půl roku poté. My jsme si žádost o udělení licence na pěstování podali krátce po půlnoci 1. ledna, přičemž žádosti bylo vyhověno, až když vznikl prováděcí předpis na konci června. Licenci na pěstování jsme získali loni 4. července. Byli jsme první společností, která tuto licenci obdržela.

Jak náročné je splnit podmínky pro udělení licence?

Ohledně náročnosti podmínek pro udělení licence bych začal asi od konce. V současnosti je naše společnost držitelem pěti certifikátů, licencí a povolení na provozování jednotlivých činností zahrnujících produkci rostlin konopí a následné výroby léčivé látky. Společnost je držitelem povolení k distribuci léčiv, GMP (good manufacturing practice – správná výrobní praxe – pozn. red.) certifikátu při výrobě léčivých látek, licence na pěstování rostlin konopí pro léčebné použití, to vše od Státního ústavu pro kontrolu léčiv s navazujícím povolením k zacházení s omamnými látkami a přípravky od ministerstva zdravotnictví. Přibližně před dvěma měsíci jsme získali certifikát pro činnost kontrolní laboratoře s provozem fyzikální a chemické zkoušení. Naše vlastní laboratoř nám umožňuje zbavit se závislosti na externích laboratořích a ušetřit na stovkách nejrůznějších analýz měsíčně, které musíme provádět. Naše vlastní kontrolní laboratoř nám umožňuje pružně reagovat na požadavky sekce výroby a zajistit vyšetření a propouštění vyrobené léčivé látky na trh. Služby kontrolní laboratoře poskytujeme i pro ostatní firmy zabývající se pěstováním nebo výrobou konopí.