Nákupy zlata zažívají v několika posledních letech renesanci. Nakupují všichni. Běžní občané hledají ve zlatu v době vysoké inflace záruku jistoty. Podle statistik společnosti Golden Gate, která se zabývá prodejem zlata, se za posledních 10 let poptávka českých domácností po fyzickém zlatě a stříbře zdesetinásobila. Hlavními hybateli na trhu jsou ale centrální banky. V posledním roce nakupuje do svých zásob ve velkém i Česká národní banka.

S nadsázkou tak lze hovořit o tom, že svět opět zachvátila zlatá horečka, a odpovídá tomu i cena žlutého kovu. Ta se v současnosti pohybuje kolem 1950 dolarů za jednu trojskou unci (asi 31,1 gramu). V květnu letošního roku se cena zlata dokonce přiblížila historickému rekordu ze srpna 2020, kdy se během pandemie vyšplhala na 2075 dolarů za trojskou unci. V průměru je ovšem cena zlata letos historicky nejvyšší.

Česká národní banka patří v poslední době mezi největší kupce zlata mezi centrálními bankami. V prvním čtvrtletí letošního roku byla dokonce podle statistiky Světové rady pro zlato pátou zemí na světě s největším nárůstem zlatých zásob. Více zlata do svých rezerv uložily jen Singapur, Čína, Turecko a Indie. ČNB své zlaté zásoby navýšila o 1,54 tuny na 13,5 tuny. Je takřka jisté, že mezi premianty se v nákupech udrží déle. Už koncem května měla ve svých devizových rezervách 16,5 tuny zlata, a koncem června dokonce přes 19,5 tuny. Jinými slovy, v červnu centrální banka nakupovala zlato tempem 100 kilogramů za den.

„Zlatý“ guvernér

ČNB od druhé poloviny 90. let nevlastnila tolik zlata jako nyní. Současný guvernér Aleš Michl přitom dlouhodobě mluví o svém záměru navýšit zlaté rezervy. „Z 11 tun se chceme dostat na 100 a více tun, postupně, během několika let. Zlato je dobré k diverzifikaci, má nulovou korelaci s akciemi,“ řekl Michl v rozhovoru pro týdeník Ekonom v květnu loňského roku.

ČNB detaily ohledně správy devizových rezerv tradičně nekomentuje. Podle zatím ještě nepublikované analýzy ČNB, kterou má týdeník Ekonom exkluzivně k dispozici a pod níž je podepsán guvernér Michl, jeho poradce Tomáš Adam a risk manažer portfolia ČNB Michal Škoda, by se změny v portfoliu v podobě navýšení podílu akcií na 20 procent a zlatých rezerv na 100 tun promítly zvýšením průměrné návratnosti portfolia ČNB, zároveň by to snížilo i jeho volatilitu. To, co se na první pohled může zdát jen jako ekonomická zajímavost, může mít nezanedbatelný dopad na stav veřejných financí.

ČNB loni vykázala rekordní ztrátu 412 miliard korun. Způsobil ji zejména pokles hodnoty akciových portfolií, nárůst úrokových výnosů vyplácených českým bankám kvůli zvýšeným sazbám a zároveň posilování koruny a tím pádem snížení hodnoty deviz. Celková kumulovaná ztráta centrální banky tak narostla na 487 miliard. Pokud by se podařilo ztrátu smazat a zajistit stabilní návratnost portfolia, mohl by z toho profitovat i státní rozpočet. „Zákon o ČNB to říká jasně. Česká národní banka ze svých výnosů hradí náklady na svoji činnost. Vytvořený zisk používá k doplňování rezervního fondu a dalších fondů vytvořených ze zisku a k ostatnímu použití zisku v rozpočtované výši. Zbývající zisk odvádí do státního rozpočtu,“ uvedl Michl.