Čím pozdnější léto, tím zkaženější voda. Ukazují to data hygieniků ze tří set tuzemských přírodních koupališť v posledních téměř dvou desítkách let. Nejlepší podmínky panují ještě před začátkem léta, kdy ale voda bývá hodně studená, nejhorší pak ke konci prázdnin. Co se týče jednotlivých roků, voda se kazila zejména během velmi teplého a mimořádně suchého roku 2018.