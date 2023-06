Energetická krize ještě není pryč a k tomu, aby zmizela, nám stále chybí řada opatření, říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Především je třeba vytvořit energetickou koncepci, která v Evropě mnoha státům stále chybí. Podle Zápotočného si každopádně musíme zvyknout, že cena energií už nikdy nebude tak stabilní jako v minulosti.

Ceny elektřiny i plynu klesají, na první pohled to vypadá, že máme energetickou krizi za sebou. Je to tak? Je už to nejhorší skutečně za námi?

Ne, s tím absolutně nesouhlasím. Podle mě je dokonce nebezpečné tvrdit, že je krize už pryč, protože to vyvolává pocit bezpečí. K tomu, aby krize byla za námi, nám stále chybí řada opatření, případně nejsou dotažená do konce. A pak je tu ještě jeden problém, když začala válka na Ukrajině, všichni udělali zjednodušenou zkratku a spojili celou energetickou krizi s válkou. Je to samozřejmě jeden z významných faktorů, ale není to rozhodně jediný faktor.

Zmiňujete, že nám chybí řada opatření k tomu, aby energetická krize byla vyřešena. O jaké jde?

V první řadě je to existence energetické koncepce, která mnoha státům chybí. I když jsem velký podporovatel zelených zdrojů, tak podporovat jenom fotovoltaiku není řešení. Říkat, že skončíme s uhlím a nahradíme ho fotovoltaikou, to je, jako kdybyste říkali, že zrušíte auta a nahradíte je loděmi. Jenže loď na suchu nejezdí a auto zase nejezdí ve vodě. Uhelné elektrárny i fotovoltaické elektrárny mají na jedné straně svoje benefity, ale mají i zásadní negativa, která je třeba zohlednit při hledání řešení, jež pomohou vytvořit stabilitu energetické soustavy. Ano, musíme odejít od systému centrální energetiky do decentralizované energetiky, ale to se nedá udělat ze dne na den, nedá se to udělat bez legislativní podpory, nedá se to udělat bez koncepce, nedá se to udělat bez finanční a investiční podpory, nedá se to udělat bez edukace veřejnosti, která musí pochopit, že fotovoltaika samotná není řešení.

Když tvrdíte, že to nejhorší nemusí být vůbec za námi, co nás tedy čeká v letošním roce a v zimě 2023/2024?

Řeknu vám optimistický scénář. Já si myslím, že se nám podaří přesvědčit vládu, aby s námi víc spolupracovala na energetické koncepci, věřím, že přesvědčíme veřejnost o tom, že energie z obnovitelných zdrojů má smysl a že bude správné, když bude nějak kombinována s jinými zdroji. Věřím, že přesvědčíme společnost, aby přestala tolik tlačit na zbrklé zavírání uhelných elektráren. Když tohle zvládneme a lidé i firmy si budou hlídat spotřebu, budou ještě více investovat do chytrých řešení, která jim pomohou se snižováním energetické závislosti, ideálně lokálně, tedy že energii budou spotřebovávat přímo v místě, kde ji vyrobí, tak to může všechno dopadnout docela dobře. Budeme si ale muset zvyknout na to, že cena už nikdy nebude tak stabilní, jako byla v historii. Na druhou stranu podniky díky vlastním výrobním zdrojům už nebudou závislé ze sta procent na externí dodávce energií s volatilní cenou, ale třeba jenom ze 40 procent. A těch 40 procent už dokážou zohlednit do ceny výrobků, a tím pádem s nějakým přiměřeným rizikem budou schopny případnou krizi zvládat. Pokud ale tohle všechno dohromady neuděláme, tak bude závislost podniků i domácností na energetice obrovská. Zároveň kvůli této závislosti a dynamice spotřeby, která je neustále rostoucí, se ještě více rozkolísá trh. Ale to už je ten opačný scénář a já pevně věřím, že ten nenastane.