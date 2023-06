1. PPF klesl zisk, nyní posiluje investiční tým

Náklady skupiny PPF související s odchodem z Ruska po invazi na Ukrajinu dosáhly stovek milionů eur. Nebýt toho, skupina loni měla vyšší zisk než před pandemií covidu‑19, řekl ředitel PPF Jiří Šmejc, který stojí v čele skupiny jeden rok. PPF vykázala za loňský rok čistý zisk 140 mi­lionů eur (asi 3,36 miliardy korun), o 49 procent méně než o rok dříve. Aktiva skupiny loni klesla o 5,5 procenta na 39,9 miliardy eur (960 miliard korun).

Podle Šmejce bude investiční strategie orientovaná do oborů, kterým PPF rozumí, tedy do telekomunikací, médií, finančních služeb a e‑commerce. Zvažovaných investičních příležitostí je nyní podle něj více.

„Čekal jsem ale, že se situace do ceny aktiv propíše více, než se to stalo,“ poznamenal. PPF podle něj nyní sleduje televizní a bankovní odvětví. „Je to o tom, kam se ceny aktiv nyní vydají,“ dodal s tím, že PPF zvýšila počet analytiků, právníků či investičních ředitelů. Nyní ročně hodnotí PPF kolem 50 investičních nápadů.