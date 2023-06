Když v minulém týdnu deník Wall Street Journal informoval, že miliardář George Soros (92) předal vedení svého finančního a charitativního impéria v hodnotě 25 miliard dolarů svému druhému nejmladšímu synovi Alexovi (37), vyvolalo to ve světě rozruch. Například maďarský premiér Viktor Orbán na svém twitterovém účtu sdílel krátký záběr ze slavného filmu Kmotr, kde Don Corleone líbá svého syna Michaela, s popiskem „Kmotr 2“. Americký velvyslanec v Maďarsku David Pressman reagoval obrázkem osoby v alobalové čepici odkazující na lidi, kteří věří šíleným teoriím.

Ostatně už někdy v roce 2016 Orbán slíbil, že maďarského rodáka ze země vytlačí a aktivity s ním spojené rovněž. Nejprve zacílil na Středoevropskou univerzitu v Budapešti, kterou Soros financoval, a škola se skutečně po pár letech odstěhovala do Vídně. Předtím se počátkem 90. let odstěhovala i z Česka, tehdy ji tu nechtěl Václav Klaus. Důvod byl podobný – oběma politikům vadilo, že se Sorosovy nadace snažily ovlivňovat politiku zemí střední a východní Evropy.

Někdo má George Sorose rád, jiný ne, spekulace kolem jeho vlivu tu zkrátka jsou. On sám se v politice bezpochyby angažuje a od 90. let minulého století využívá rodinné bohatství k podpoře budování demokracie v desítkách zemí. Doma patří k nejsilnějším mecenášům Demo­kratické strany. Podle údajů neziskové organizace OpenSecrets, která sleduje politické dary, byl v minulém volebním období do Kongresu (2021–2022) největším přispěvatelem v zemi, věnoval demokratům více než 178 milionů dolarů.