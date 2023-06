Velké SUV japonské prémiové značky Lexus je tu s námi už pět generací. Mohlo by se tedy zdát, že v jeho případě půjde jen o další evoluční krok, který trochu vylepší už několikrát vylepšené.

Tentokrát se ale zdá, že Lexus zašel o něco dál. Nejde jen o to, že jeho RX dostal i plug‑in hybridní verzi a přišel o šestiválec, což mu nepochybně část věrných fanoušků bude ještě nějakou dobu vyčítat. Patrně ale jen do té doby, než si vyzkouší vrcholnou verzi 500h.

Pokud by měl řidič jmenovat jednu věc, která nejvíc odlišuje nové RX od minulosti, tak by nejspíš ukázal na převodovku. Automobilka právě a jen u špičkové verze vyměnila obvyklou bezestupňovou CVT za klasický šestistupňový automat, což se okamžitě odrazilo v pocitu z jízdy. Pryč je poněkud gumový efekt při rozjezdech, kdy se motor vytáčí více, než odpovídá skutečnému zrychlení. Teď to jde při akceleraci ráz naráz, rychle a diskrétně, jak by člověk od auta za 2,5 milionu korun čekal.

Lexus 500h je paralelní hybrid sestávající z přeplňovaného zážehového čtyřválce a po jednom elektromotoru na každé nápravě. Od řidiče nevyžaduje žádné extra služby, elektrickou energii si vyrábí sám z brzdění a k motorům jej posílá v okamžiku, kdy je jí třeba. V městském provozu se auto chvílemi loudá čistě na elektřinu, díky výbornému odhlučnění kabiny posádka v praxi sotva vnímá, kdy je jaký pohon právě v permanenci.