Během rozhovoru uhne pohledem směrem k zemi a usměje se. „Tamta paní má botasky,“ říká Václav Staněk a s lehkými rozpaky připouští, že často sleduje, kdo co nosí na nohou. Někdejší několikanásobný dorostenecký mistr republiky v běhu na 800 metrů v 18 letech kvůli nemoci ukončil sportovní kariéru a pustil se do výroby obuvi. Jeho firma Vasky loni po sedmi letech od založení prodala 150 tisíc párů bot. Mezitím stihl založit marketingovou agenturu Inhubo, zároveň je spolumajitelem několika dalších firem, například výrobce kožených batohů a kabelek Bagind nebo nábytku Wuders, a letos přikoupil vadnoucí značku Botas. Celkový obrat jeho firem se loni přiblížil půlmiliardě korun. Staněk v rozhovoru mluví o tom, jakým problémům čelí mladí lidé, proč jsou méně ambiciózní, jak vyřešil svou osobní krizi, proč letos plánuje přinést na trh i levnější zboží a také co byl jeho nejlepší byznysový nápad.

Ve vašem dětském pokoji v rodném Fryštáku prý visí starý časový plán na několik dalších let. Nakolik se poslední roky vašeho života shodují s tím, co jste si do plánu v minulosti zapsal?

Poslední plán z roku 2018 odpovídá obratově loňsku téměř přesně. Jedeme podle trajektorie, kterou jsem si tenkrát vysnil, došlo jen k určitým nuancím. Kdybych to ale srovnal s plánem z roku 2016, kdy jsem rozjížděl Vasky, ambice jsem měl ještě o něco vyšší. Dávám si cíle, kterých lze jen těžko dosáhnout, a pak vymýšlím, jak jich dosáhnout. Nezáleží mi úplně na tom, jestli to vyjde, ale jde mi hlavně o to, aby moje hlava pořád přemýšlela, jak se posouvat.

Než jste se pustil do podnikání, byl jste vrcholový sportovec, kvůli nemoci jste tuto kariéru ukončil a během posledních sedmi let jste byl u vzniku šesti firem. Jste workoholik?

To si nemyslím, jen moje myšlení je nastavené tak, že se chci ideálně každý den posouvat dopředu. Dřív to byl sport a v něm jsem se den za dnem snažil posouvat, abych se třeba dostal na mistrovství světa, a v podnikání je to to samé.

Co vám dala kariéra vrcholového sportovce do podnikání? Je to hlavně vůle dřít?

Principiálně jsem si musel uvědomit, že jsem v tom sám, musím to odtrénovat a potřebuju plán, který mě dovede k cíli. Zároveň člověk musí vyhodnocovat, který závod je ten nejdůležitější – ne všechny bitvy musíte vyhrát, ale okolnosti musíte přizpůsobit tomu, abyste v daný moment předvedl nejlepší výkon. Po vrcholu v atletice nastalo vždycky aspoň 14denní volno, kdy si tělo i hlava prostě potřebují odpočinout. A stejně vnímám i podnikání. Dělal jsem vytrvalostní běhy, osmistovku a patnáctistovku, a podnikání je také vlastně vytrvalostní běh. Nebo spíš maraton sprintem.

ROZHODOVACÍ PARALÝZA

Co byste doporučil mladým lidem, kteří chtějí rozjet podnikání? Co vás napadne jako první?

Nejdřív si člověk musí ujasnit, jestli to opravdu chce, protože cest, kterými se může v současnosti vydat, je nekonečno. Například dneska jsem měl tři větší komplikace a jako majiteli firmy mi nezbývalo nic jiného než je vyřešit. V podnikání se musíte neustále rozhodovat a hledat docela náročná řešení. To v zaměstnání nebývá tak časté. Pokud si člověk jenom říká, že by chtěl mít hodně peněz, ale nemá vnitřní motivaci tak silnou, aby ze svého rozhodnutí nevycouval, tak ať radši sbírá zkušenosti a třeba jednoho dne něco přijde. Ale pokud je rozhodnutí začít podnikat skutečně silné, měl by se do toho člověk pustit okamžitě.

Jsou v Česku mladí lidé dost podnikaví?

Myslím si, že v Česku je mezi mladými spousta ambiciózních lidí, ale pozoruju, že před pár lety byli „hladovější“, než je současná generace, více se pouštěli do podnikání. Pokazil to model influencerství, které se hodně rozjelo, a mladí spíš sledují tyto influencery, než že by sami tvořili.

Starší generace často mluví o tom, že mladí toho dnes moc nevydrží, jsou labilnější, nechtějí pracovat, nemají ambice něčeho v životě dosáhnout. Cítíte silný rozpor mezi mladšími a staršími generacemi?

Největší problém je rozhodovací paralýza.

Co tím myslíte?

Mladí mají tolik možností, že se velice těžko rozhodují, co vlastně chtějí dělat, a to je brzdí a frustruje. Například moje maminka prostě šla na práva, a i když její cesta nakonec vedla úplně jinam, tak tehdy neměla tolik možností, co dělat, nemohla být třeba hvězda na sociálních sítích, nemohla jít do televize, protože byla jenom jedna a pracovní místa tam byla vyhrazena jiným, a tak dále. Možná v tom dnes hraje větší roli i určitá lenost, ale je těžké bojovat s rozhodovací paralýzou.

Další problém je jednoduché sbírání dopaminu (přenašeč nervových vzruchů, hraje silnou roli například v systému motivace a odměny – pozn. red.). Před 30 nebo 40 lety si dítě muselo dopamin samo „vymyslet“. Muselo jít ven za kamarády a něco zažít. Ale v dnešní době, kdy třeba na Netflixu přibývají denně tisíce různých filmů a pořadů, stačí, aby si pustilo televizi nebo počítač, a má tam všechno. Nebo jde na sociální sítě, tak proč by se mělo domlouvat s pěti kamarády, že se sejdou fyzicky. A protože mladí mají všechno jednodušeji dostupné, vlastně nepotřebují tak moc mít ambice. To se mění až před třicítkou, i proto lidé déle studují a jsou déle než v minulosti závislí na rodičích. Možná je tu i menší tlak na děti, aby se posouvaly dopředu. To není dobře, ale každá generace je spíše o jedincích než o celku. Ať už celek funguje jakkoliv, vždycky se objevují jedinci, kteří systém a společnost posouvají dál, a na nich záleží především.

Mladí lidé dnes příliš nechtějí studovat manuální profese, to prohlubuje nedostatek řemeslníků a dalších podobných profesí. Proč k tomu dochází a co to vypovídá o dnešní mladé generaci?

I v tomto případě je problémem obrovské množství možností. Dříve když kluk vyrůstal na vesnici a jeho táta byl třeba dřevorubcem, tak mu odmalička pomáhal a pak v tom řemesle pokračoval. Ale nyní vidí jiného kluka, kterému je 18 let, je influencer na sociálních sítích a koupil si Lamborghini. Tak proč by dělal manuální práci, proč by se dřel, když může dělat něco snazšího. Koneckonců ani starší lidé už nechtějí dělat tolik řemeslnou nebo manuální práci. Myslím si ale, že česká společnost se v tomto smyslu začne vracet zpátky. Když potřebujete opraváře, zaplatíte minimálně tisícovku jen za to, že k vám přijede. Je to vlastně super práce. Jak budou řemesla a vůbec ruční práce vzácnější, dojdeme do určitého bodu, kdy se k nim lidé začnou zase vracet.