Lidé se po pandemii covidu zase oklepali a vrací se k objednávkám dovolených dlouho před začátkem letní sezony. Jedné z největších cestovek v Česku Čedok tak za první čtvrtletí roku vzrostly počty zakoupených zájezdů o 120 procent. „Pak se to o něco zpomalilo a za celý první půlrok se budeme pohybovat někde kolem meziročního nárůstu o 100 procent,“ říká Stanislav Zeman, který v mládí v Čedoku začínal jako průvodce a před čtyřmi lety se do něj vrátil jako ředitel. Podle něj se v posledních letech dovolenkový byznys značně proměnil, a to v několika rovinách. Jednak roste zájem o aktivní trávení volného času – poznávání nových míst, jízdy na lodi, treking nebo gastroturistiku –, také se hodně jezdí do lokalit populárních díky filmům nebo sociálním sítím. A turistický ruch ovlivňuje i měnící se struktura společnosti.

Kam lidé pojedou letos na dovolenou do zahraničí? Objevují se nějaké nové, dříve opomíjené destinace, které jsou teď hodně populární?

Základní, nejčastěji navštěvovaná místa jsou opět Řecko, pak Turecko, které šlo kvůli nedávnému zemětřesení na chvíli lehce dolů, ale už se zase dobře prodává, dále Egypt, Bulharsko a Španělsko. Když sečtu všechny tři části Španělska – tedy pevninu, Baleárské ostrovy a Kanárské ostrovy –, je tato země nyní v prodejích číslo dva po Řecku. Loni byla až čtvrtá. Naší šestou a sedmou největší destinací podle letošních objednávek jsou pak Dominikánská republika a Zanzibar. Hned po nich je nejsilnější destinací Portugalsko, kam prodáváme i tisíce zájezdů na víkendové pobyty do Lisabonu a okružní jízdy po zemi a také po Madeiře. Tuto zemi zatím naše konkurence moc neobjevila. To platí i o Albánii. Tato země má obrovský potenciál. Vedle moře tam jsou hory i památky. Začali jsme tam s dvaceti sedadly, dnes vybavíme do Tirany čtyři letadla týdně.

Čím to je, že si Češi víc oblíbili Španělsko? Souvisí to nějak s tím, že tam v poslední době investují do nemovitostí, které tam jsou relativně levné?

Tito lidé nejsou přímo naše cílová skupina, ale popularita Španělska jako turistické destinace u nás roste i díky tomu, že se o něm víc mluví právě v souvislosti s těmito investicemi. Hlavně se ale nyní na Španělsko a jeho ostrovy výrazněji zaměřujeme. Je to také celoroční destinace, takže se tam budeme snažit létat i během zimních měsíců na jih na poznávací zájezdy v kombinaci s pobytem u moře, i když se v něm v zimě asi moc lidí nevykoupe. Ještě bych zmínil Egypt, kam létáme i na Sinajský poloostrov přímo do Taby, což je zvláštní fenomén. Lidé tam nejezdí jen k moři, ale protože je to oblast na pomezí tří zemí, jezdí hodně i na výlety do Izraele a do Jordánska.

Některé muslimské státy dřív nechtěly pouštět lidi do Izraele a s razítkem v pasu z Izraele se zase nedalo dostat do některých muslimských zemí. To tady není problém?

Specifikem je, že musíte přejít hranici do Izraele pěšky, ale k ní a od ní vás dopraví autobus. Jinak tam pro Čechy restrikce nejsou a zájem o poznávání je mezi našimi klienty obrovský. Navíc izraelská strana, aby se vyhnula právě těmto problémům, už razítko do pasu nedává, ale jen do něj vloží dokument. V rámci Egypta má také Sinaj výjimku v tom, že tam nemusíte mít egyptské vízum.