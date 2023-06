Na rozdíl od Jordana Belforta, synka z rodiny běžných účetních, jehož život se stal námětem pro film Vlk z Wall Street, vyrostl Anthony Constantinou v úplně jiných poměrech. V době jeho narození byl už otec Aristos miliardářem. Založil módní značku Ariella, která byla především v 60. letech minulého století oblíbená a známá večerním a společenským oblečením. Významný rozdíl mezi Belfortem a Constantinouem, dvěma kontroverzními postavami velkých financí, je v tom, že Američan si po 22 měsících ve vězení užívá života v bohatství, zatímco Brit se od dubna skrývá a prchá před spravedlností.

Krátce před sedmými narozeninami se Anthony stal polovičním sirotkem. Otec byl zastřelen na Nový rok 1985 přímo ve svém domě na londýnské Bishop avenue, které se jinak říká třída Miliardářů. O tři desetiletí později už byl Constantinou junior šéfem rychle rostoucí obchodní firmy Capital World Markets (CWM) se sídlem ve 21. patře nového mrakodrapu Salesforce Tower v centru evropského finančního dění v City.

Že je skutečně „někdo“, dával podle agentury Bloomberg okatě najevo, jeho životní styl lze bez jakýchkoliv pochyb označit za luxusní. Například když se v září 2014 na řeckém ostrově Santorini ženil, zaplatil za obřad 2,5 milionu liber (68 milionů korun) a hosty přepravoval soukromým tryskáčem. O rok později se osobně setkal s princeznou Annou, když jeho společnost sponzorovala výstavu lodí v Londýně. Hostil sportovní hvězdy a další privilegované ve firemní lóži na Stamford Bridge, stadionu fotbalového klubu Chelsea, za CWM pořádal opulentní a divoké party. Až tak divoké, že jeho chování dovedlo Anthonyho Constantinoua poprvé před soud a ten mu za sexuální napadení uložil trest 12 měsíců vězení.

Přesto nemělo být jeho počínání úplně neobvyklé nebo nelogické. Bralo se to tak, že obchodníkův způsob života je důsledkem toho, jaké dědictví mu po otci připadlo. Část z něj použil na vybudování CWM, která měla obchodovat s devizami. V klientech, ať už skutečných či potenciálních, nevzbuzovala otazníky ani skutečnost, že měsíční návratnost z vložené investice měla činit pět procent. Toto zhodnocení společnost nabízela příslušníkům gurkhské komunity v Británii, tedy proslaveným bojovníkům z Nepálu a částečně z Indie, kteří v řadách britské armády slouží už po generace.

Constantinou byl podle jednoho z manažerů velmi agresivní mikromanažer. Vyslovit v kanceláři spojení „Ponziho schéma“ znamenalo vyhazov.

Bohaté zázemí a rodinná historie vzbuzovaly zdání legitimity. To se v okamžiku rozplynulo, když policie v roce 2015 na základě udání provedla razii v Constantinouově kanceláři. Přece jen ne všichni viděli obchodování CWM jako čisté. Společnost do března 2015 inkasovala po dva roky přibližně 70 milionů liber, ovšem to, jak s nimi nakládala, nebylo nic jiného než klasické Ponziho schéma, v němž se z peněz získaných od nových klientů vyplácejí ti předchozí (v Česku pro něj zdomácnělo označení letadlo). Vyšetřování prokázalo, že platby investorům rozhodně nepocházely z devizových obchodů, existovalo jen málo dokladů o jakémkoliv významném příjmu z nějakého legálního byznysu.

Anthony Constantinou při setkání s britskou princeznou Annou v roce 2015. Foto: CW/MX FX

Britský list Evening Standard píše, že investoři na účty CWM poslali minimálně 50 tisíc liber. Za to se jim podle vyšetřovatelů dostalo falešného příslibu, že 90 procent peněz bude uloženo na chráněný účet a 10 procent pokryje osobní záruka Anthonyho Constantinoua.

Soud začal letos v březnu. Potomek úspěšného podnikatele s řeckými kořeny byl na prvním stání přítomen a vinu popřel. Od poloviny dubna se na další už nedostavil, úplně odmítl vypovídat. V pondělí 22. května se porota usnesla, že Constantinou je vinen podvodem, jehož se dopustil nepravdivým prohlášením, dvěma podvodnými obchody a čtyřmi případy praní špinavých peněz. Hrozí mu dlouhý pobyt ve vězení. Jelikož zmizel, byl na něj vydán mezinárodní zatykač. „Koruna tvrdí, že šlo o velký podvod od začátku do konce. Neexistovaly žádné oddělené účty. A téměř žádné důkazy o obchodování s cizími měnami,“ citoval list Financial Times žalobce Davida DuRose.

Jeden z bývalých zaměstnanců CWM, makléř Jay Markham, který ve firmě pracoval v letech 2014 až 2015, u soudu řekl, že Constantinou byl „velmi agresivní mikro­manažer, který lidem neustále rozkazoval“. Podle jeho výpovědi bylo sousloví Ponziho schéma v kanceláři zakázáno přímo zakladatelem firmy, který okamžitě vyhodil každého, kdo je použil.

Inspektorka Nichola Meghjiová z londýnské policie to pro The Standard vyjádřila lakonicky: „Anthony Constantinou je profesionální zločinec, který chce pro sebe co nejvíce peněz a nebere ohled na nikoho jiného.“ Přidala, že celou dobu dlouhého vyšetřování se obviněný snažil policisty oklamat a popíral jakékoliv pochybení. „Jsme rádi, že porota prohlédla jeho lži a jednomyslně ho shledala vinným.“ Rozsudek v případu podvodných obchodů s devizami by měl soud oznámit 9. června.