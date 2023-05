Obavy klientů z dopadů války na Ukrajině položily krátce po jejím vypuknutí odnož ruské banky Sberbank. Událost, jakou české bankovnictví nezažilo nejméně dvě desetiletí, přešla v nejistotu – dlouho nebylo jasné, kolik peněz se pro věřitele zkrachovalého peněžního ústavu podaří zachránit. Odhady oscilovaly od nuly po sto procent. Vše nyní spěje ke zdaru. Podle insolvenční správkyně banky Jiřiny Lužové věřitelé dostanou zpět celé své vklady ještě letos. To z případu dělá nejúspěšnější insolvenci v historii Česka.

V dubnu se většina klientů české větve Sberbank stala klienty České spořitelny. O jak významný milník jde a jak bude insolvenční řízení Sberbank pokračovat?

Nacházíme se v etapě, kdy byla vypořádána nejdůležitější smlouva o prodeji portfolia dobrých úvěrů v ceně převyšující 41 miliard korun. S Českou spořitelnou jsme ji podepsali v závěru loňského roku, portfolio jí bylo předáno na konci dubna. Sberbank CZ zároveň uzavřela veškeré účty těchto klientů. Aktuálně řešíme další velkou záležitost – připravujeme přezkum pohledávek. Očekávám, že řízení se uskuteční v první polovině července, budeme v něm přezkoumávat pohledávky více než 13 tisíc klientů.

Jaký další majetek ve Sberbank CZ ještě je?

Zbývá několik úvěrových portfolií. Prvním je portfolio úvěrů v selhání, takzvaná špatná banka. K prodeji se nabízí ve výběrovém řízení a zájemci mohou podávat nabídky do 16. června. Poté se na věřitelském výboru vyhodnotí a nejdéle 30. června by mělo být jasno, kdo vyhrál. A pak nás ještě čeká odprodej zbylé části poskytnutých úvěrů, které nebyly prodány České spořitelně. Balíček dobrých úvěrů, který koupila, se tvořil loni ke konci července a byli do něj zahrnuti jen klienti, u nichž nebyl problém se splácením. Byla ale i řada takových, kteří v té době nespláceli, až později pochopili situaci a začali opět splácet. Tyto klienty jsme tedy nezařadili do portfolia prodaného České spořitelně, ale ani do „špatné“ banky, kde by je mohla získat nějaká firma specializující se na vymáhání pohledávek. Tak vznikl malý třetí balíček úvěrových klientů v hodnotě asi 200 mi­lionů korun, který budeme prodávat samostatně.

Zmínila jste se o balíčku nesplácených úvěrů. Proč by je vlastně měl někdo chtít kupovat?

O toto portfolio mají zájem hlavně firmy, které se specializují na vymáhání pohledávek. Zajímavé je pro ně v tom, že když klient přestane svůj úvěr splácet, začne mu nabíhat úrok z prodlení. Tím se pohledávka zvětšuje. Když ale tyto společnosti pohledávky po splatnosti kupují, nenabídnou za ně tak vysokou cenu, jako je nominální hodnota pohledávek. Díky těmto rozdílům pak mohou nakonec vymoci více peněz, než kolik za pohledávky zaplatily.