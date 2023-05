Přes šedesát procent lidí sedne každé ráno do auta a vyrazí do zaměstnání, ukazují data ČSÚ ze sčítání lidu. V regionech s horší dostupností veřejné dopravy a v menších obcích po celé republice se jedná o osm až devět z každých deseti pracujících. Výjimkou jsou velká města s rozvinutou sítí MHD – v Praze a Brně jezdí do práce autem jenom třetina obyvatel.