Máš letenky? Doklady? A kartu taky? Toto jsou snad nejčastější otázky spojené s cestováním. Za pár let by však mohly být zcela zbytečné. Evropská unie totiž chystá takzvanou evropskou peněženku digitální identity. Ta by měla obsahovat občanský průkaz, řidičský průkaz, karty pojištění nebo jiné potřebné doklady. Jejich plastová dvojčata tak člověk bude moci nechat doma. Proč taky riskovat, že je někde ztratí nebo mu je někdo ukradne. A nejde jen o cestování, využít takovou peněženku půjde třeba i při online podání žádosti o úvěr v jiném členském státě Evropské unie. Cílem Evropské komise je, aby 80 procent evropské populace mělo přístup k takovéto digitální identitě do roku 2030. Firmám a státním institucím by pak měla přinést významnou úsporu nákladů a nové zákazníky.

„Evropská digitální peněženka bude implementována od roku 2026 dál. Neočekává se, že by o ni občané museli žádat, bude jednoduše volně ke stažení na běžných platformách,” říká Anna Urbanová z odboru Kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci. Podle expertů a lidí, kteří se kolem digitalizace pohybují, jde o průlomovou záležitost. „Dnes jsme při prokazování identity a při úkonech se ztotožněním spojených vázaní buď na papírové doklady, nebo na různé identifikační prostředky, platné na území jednoho státu. U nás je to NIA ID, MojeID, BankID a další. Evropská digitální identita umožní vzájemné přeshraniční uznávání vnitrostátních systémů elektronické identifikace, a to nejenom pro identifikaci naživo, třeba při kontrole na hranicích, ale i pro přístup ke klíčovým veřejným službám v rámci EU,” říká Josef Donát, advokát z advokátní kanceláře Rowan Legal se specializací na oblast ICT.

Systém nebude vznikat centrálně. Každý stát si připraví své vlastní národní řešení. Podmínkou ovšem je, aby bylo funkční i v zahraničí. To znamená, aby „česká“ digitální peněženka mohla posloužit například při silniční kontrole ve Španělsku či rezervaci hotelu v Maďarsku.

Slovníček pojmů Online identifikátory

Slouží pro vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb.

Musí se jednat o nástroje vydané takzvaným kvalifikovaným správcem, který má akreditaci ministerstva vnitra a je napojen na Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA). Identifikační prostředky spravované státem

eObčanka: Občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem

NIA ID: Identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu.

Mobilní klíč eGovernmentu: Aplikace pro mobilní telefony, není nutné zadávat další ověřovací kódy. Komerční identifikátory

Čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita

MojeID od sdružení CZ.NIC, zájmového sdružení právnických osob

Bank iD: bankovní identita patří u nás v současnosti mezi nejrozšířenější. Nejčastěji se využívá pro přihlašování do datové schránky, do Portálu občana a do ePortálu ČSSZ. Zdroj: identitaobcana.cz

Příležitost pro půl miliardy lidí

Digitální peněženka má sloužit zejména jako náhrada základních dokladů, jako jsou občanský průkaz, řidičák či karta pojištěnce. Sama Evropská komise jako jeden z příkladů použití uvádí vyřízení půjčky v zahraničí. „Bude‑li chtít občan zažádat o půjčku, může tak učinit online bez fyzické návštěvy pobočky a doložení listinných dokladů, včetně občanského průkazu,“ říká Donát. Odešle online žádost o půjčku a současně mu bude stačit jedno kliknutí v mobilním telefonu, kterým bance odešle příslušné dokumenty a prokáže svou totožnost. „Vybere přitom pouze ty dokumenty, které jsou pro banku skutečně nezbytné, například potvrzení o příjmech,“ doplňuje. Bude‑li potřeba v rámci posuzování půjčky ze strany banky cokoliv doplnit, uživatel může dodatečné dokumenty opět odeslat prostřednictvím své peněženky bez potřeby fyzické návštěvy pobočky.

Peněženka digitální identity je jakási lepší alternativa peněženek, které nabízí například Google či Apple. I tam lze uložit například letenku, platební kartu, lístky na koncert či věrnostní karty. Doklady, které vydává stát, tam ale chybí.