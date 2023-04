Ač si občas čeští klienti myslí, že při úročení vkladů jsou skoupé jen jejich banky, opak je pravdou. V době nízkých úrokových sazeb šlo o celosvětový fenomén. S růstem sazeb v Česku, Evropě i ve Spojených státech amerických v posledním roce se situace obrátila. Navzdory tomu, že rozdíl mezi tím, kolik banky dostávají od centrálních bank, a tím, kolik dávají u vkladů svým klientům, často dosahuje jednotek procentních bodů.

V minulém týdnu do této situace zasáhla technologická společnost Apple. Oznámila, že svým americkým zákazníkům ve spolupráci s bankou Goldman Sachs nabídne nový spořicí produkt. Držitelé Apple Card získají roční zhodnocení vkladů ve výši 4,15 procenta, a to bez poplatků či požadavků na minimální vklad. Současně s tím zvýšila úročení i samotná Goldman Sachs u oblíbeného účtu Marcus, což je už teď jeden z nejlépe úročených spořicích produktů v USA, na rekordní 3,9 procenta. Úrokové sazby americké centrální banky Fed se přitom v současnosti pohybují v pásmu 4,75 až pět procent.

U novinky se úročí vklady do výše 250 tisíc dolarů (asi 5,36 milionu korun). Znamená to, že Apple je ke svým zákazníkům velkorysý. V Česku, kde banky za své úložky u České národní banky dostávají v současnosti sedm procent, se v několika málo případech maximální úrok dostal lehce přes šest procent, průměr se pohybuje mezi pěti a šesti. Není výjimkou, že pokud klient například neinvestuje či nesplňuje jiné podmínky, dostane jen čtyři procenta. Zároveň toto úročení u některých bank platí jen do určité výše uložených prostředků, zhruba do půl milionu korun. U Moneta Money Bank je to milion, ale najdou se i banky, které „výhodnou sazbou“ úročí jen úložky do 250 či 200 tisíc korun.

Jistota pojištěného vkladu proti akciovým výnosům

Nový krok společnosti s nakousnutým jablkem ve znaku přichází ve velmi zajímavé chvíli. Například velké americké finanční skupiny Charles Schwab, State Street a M&T v prvním čtvrtletí tohoto roku pocítily odliv bankovních vkladů v celkové výši téměř 60 miliard dolarů, protože klienti pokračovali v přesouvání svých peněz při hledání vyšších výnosů. Úrok nabídnutý aliancí Apple – Goldman Sachs je desetkrát vyšší, než je průměr na americkém trhu spořicích účtů (0,37 procenta).