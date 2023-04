Češi ročně utratí za řezané květiny mezi čtyřmi a pěti miliardami korun. Podstatná část doputuje do tuzemských váz z ciziny. Například loni se do Česka dovezly řezané květiny za zhruba 2,8 miliardy korun, vyplývá z dat Eurostatu. Evropským šampionem v dovozech i vývozech bylo tradičně Nizozemsko. Do unie ale často cestovaly květiny i přes půl planety – z Keni či Ekvádoru.