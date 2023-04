Evropské požadavky na firmy obsažené ve zkratce ESG dopadají do firemního prostředí postupně. Přes větší korporace už teď míří i na menší podniky. Na konkrétní kroky, které směrem k udržitelnosti dělají, se jich začínají ptát jejich dodavatelé. Laura Mitroliosová tvrdí, že by pro ně tyto otázky neměly být strašákem. „Je úplně v pořádku říci, že zatím nemám všechno. Že sice teď nemám spočítanou třeba svou uhlíkovou stopu, ale směřuji k tomu a mým cílem je mít ji třeba do dvou let,“ říká šéfka CIRA Advisory a členka poroty Ekonom žebříčku udržitelnosti. Zbrkle investovat do drahých certifikátů je podle ní zbytečné.

Jak si podle vás vedou české malé a střední firmy v udržitelnosti?

Rozhodně spoustě z nich přináší změnu podnikání. Pro mnoho dalších je ale udržitelnost naprosto přirozená a není pro ně až tak složité začít o ní uvažovat v souvislostech. Těm opravdu malým stačí deset až patnáct konzultačních hodin na úvodní naťuknutí a vše podstatné dokážou vytvořit samy. Stačí jim dát udržitelnost do souvislostí a hned si uvědomí: Aha, to já znám, to už vlastně dávno dělám. Malé a střední firmy sice nejsou tlačeny žádnou regulatorikou, ale většinou vidíme, že se udržitelnosti věnují, protože na ně dopadá skrze jejich dodavatelsko‑odběratelský řetězec. Velcí odběratelé už se tomuto tématu kvůli evropské regulaci věnovat musí a chtějí vědět, jak si v tomto ohledu vedou jejich dodavatelé. Z naší praxe také vyplývá, že malé a střední firmy toho dělají celkem dost v cirkulární ekonomice. Snaží se mít co nejefektivnější provoz. Je pro ně standardem efektivně nakládat se zdroji, které potřebují do výroby, a také mít dobrý vztah se zaměstnanci, dávat jim benefity, aby si je udržely, protože jim často nemohou nabídnout vysoké finanční ohodnocení. Často také splňují normy ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci – pozn. red.) nebo mají nejrůznější certifikace. To je pro ESG dobrý základ.

Jak by měla postupovat malá nebo střední firma, pokud je na začátku ESG transformace?

V první řadě si musí zjistit, co je to ESG, co se pod těmi třemi písmenky schovává, a udělat si vnitřní analýzu toho, co už v jednotlivých oblastech dělá a zda už třeba má nějaké certifikáty. To znamená podívat se, co podniká pro životní prostředí, jak se chová ke komunitě, ke svým zaměstnancům, jak má nastavené různé benefity, jestli komunikuje se svým dodavatelsko‑odběratelským řetězcem. Ne na vše musí být nutně certifikát. Stačí i zápis ze schůze vedení o tom, že je nepřípustné přijímat úplatky nebo že je přijat kodex chování k odběratelům a dodavatelům. Tuhle práci je možné zvládnout interně. Dnes už většinou v každé společnosti bývají lidé, nebo nějaký tým, kteří mají přesah a vědí, kam sáhnout pro interní dokumenty. Na jejich základě dokážou nastavit strategii zlepšování. Důležité je všechny tyto kroky sepisovat do nějakého dokumentu, reportu nebo prezentace. Na ně se pak firma bude odkazovat v obchodních jednáních nebo je může prezentovat i na svém webu.