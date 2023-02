Válka na Ukrajině přinesla nový impulz pro průmyslovou výrobu na 3D tiskárnách. Ukrajinská armáda si u bojové fronty pomocí trojrozměrného tisku sama vytváří komponenty k ovládání dronů, nástroje do polních nemocnic nebo ochranné pomůcky pro vojáky, jako jsou taktická škrtidla či dlahy.

Průmyslovou 3D tiskárnu dodala do Oděsy místním ozbrojeným složkám už v prvních měsících ruské invaze na Ukrajinu pražská firma 3Dees Industries, která před dvěma lety založila svou pobočku v Kyjevě. Technologická společnost ICE Industrial Services ze Žďáru nad Sázavou zase tiskne do bojů betonové bariéry proti střelbě a granátům.

„I kvůli aktuálnímu vojenskému konfliktu je dnes 3D tisk hojně využíván ve zbrojařských firmách, které musí hodně inovovat a reagovat na neustále se měnící požadavky států a jejich armád. A hlavně nestíhají vyrábět a dodávat,“ říká Ondřej Štefek, spoluzakladatel a provozní ředitel společnosti 3Dees.

Také americké vojsko už takzvanou aditivní výrobu, při níž stroje vytvářejí objekty přidáváním materiálu místo standardního obrábění či vrtání, běžně využívá. Jeho námořnictvo si dokonce tiskne kovové náhradní díly přímo na výsadkových lodích uprostřed oceánu.

Evropské ozbrojené složky zatím zaváděly tuto technologii pozvolna. Podle Tomáše Soókyho, šéfa dodavatele průmyslových 3D tiskáren 3Dwiser, je to mimo jiné tím, že se na ně vztahují přísná pravidla pro certifikaci strojů a výrobků používaných v armádě. „Donedávna se 3D tisk využíval v armádě spíš okrajově – pro prototypy, nástroje k údržbě a podobně,“ potvrzuje zástupce firmy, jež 3D technologie dodává české armádě.

Ruský vpád na Ukrajinu postoj Evropy začal měnit, země obecně zvyšují výdaje na obranu. Členské státy NATO se zavázaly dávat na armádu dvě procenta svého HDP, většina z nich to ovšem donedávna neplnila. Nový postoj zaujala i česká vláda, která předložila návrh začlenit dvouprocentní hranici do zákona s cílem dosáhnout jí nejpozději do roku 2025. Další státy, zejména Polsko a ty v Pobaltí, volají i po zvýšení povinných výdajů na armádu na tři procenta.

V souvislosti s tím se armády států Evropské unie stále více zabývají i aditivní výrobou. „V konfliktech se teď ukazuje její hodnota. Uplatní se při logistických problémech a tam, kde není jiná alternativa, typicky u bojové linie, kde je jakékoliv řešení dobré. Právě válka na Ukrajině ukazuje, že logistika je extrémně kritickým faktorem. Dokáže vyhrát, ale i prohrát válku,“ říká Soóky.