Současní důchodci se nemusí obávat, že by vláda chtěla změnit mechanismus valorizace důchodů, při současném zdražování to ani není možné, pravil loni v srpnu pro deník Právo ministr financí Zbyněk Stanjura. A připomněl, že to byla právě jeho ODS, která se zasadila o to, že pro provedení mimořádné valorizace stačí, aby součet meziměsíční inflace překročil pět procent, nikoliv původních deset. Jen pro doplnění, loni v létě meziroční inflace překročila 17 procent.

Samotná změna vzorce valorizace, ke které nyní pod tlakem financí vláda přistoupila, je jednoznačně správná. Pořád ale neřeší problém s penzemi do budoucna. Protože ten je rozvětvený víc než chapadla chobotnice. Ty nejzákladnější body jsou: hluboký deficit veřejných rozpočtů, který se nedá srovnat prostým navýšením tempa růstu ekonomiky, ale musí se výrazně zvýšit příjmy a snížit výdaje.

Pak je tu velký problém se stárnutím populace, kdy věk ve zdraví zůstává stejný, ale věk dožití roste. S tím je spojena setrvalá absence finanční i psychologické podpory zdravého (nebo alespoň zdravějšího) životního stylu.