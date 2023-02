Při vstupu nám do nosu vstoupí všudypřítomný pach kovu, oči přelétnou regály s ozubenými kolečky a okamžitě zaregistrují obří stroje v různých stadiích rozpracování. Takový je první dojem z továrny severočeské strojírenské firmy TOS Varnsdorf, z níž směřuje naprostá většina vyrobených obráběcích strojů do zahraničí. Skupina, která včetně dceřiných společností loni utržila necelé dvě miliardy korun, se aktuálně snaží nahradit ztracený ruský trh. Stále tam ale má svou továrnu, kterou se snaží prodat. Sankční pravidla to nyní neumožňují. Ředitel a spolumajitel strojírny Jan Rýdl mladší ruský trh odepsal, protože předpokládá, že by obnova narušených vztahů s tamními obchodními partnery i v případě ukončení války na Ukrajině trvala příliš dlouho. Už vybudování těchto vazeb byl podle něj dlouhodobý proces, kdy uzavření obchodní dohody předchází několik schůzek včetně třeba návštěvy sauny a popíjení vodky až do rána. Mezi trhy, které by mohly tržby z Ruska nahradit, počítá Rýdl mimo jiné Čínu, kde má TOS Varnsdorf už léta svou druhou výrobní pobočku. I proto mu vadí vřelé kontakty českých politiků s Tchaj‑wanem, které Peking kritizuje. „Proč první věc, kterou nově zvolený prezident udělá, je, že zvedne telefon a zavolá na Tchaj‑wan, když ví, co to vyvolá za bouři? Jsou to zbytečná gesta,“ myslí si Rýdl.

Váš otec pracoval v TOS Varnsdorf od konce 70. let. Chodil jste za ním do podniku jako malý kluk?

Tenkrát ještě k firmě patřil jeden nedaleký areál, kde dneska sídlí naše sesterská společnost Retos Varnsdorf. Tam měl otec kancelář a jako malého kluka mě tam vodil vždycky v sobotu nebo v neděli, když šel ještě něco kutit. Ukazoval mi těžkou mechaniku a dodneška si pamatuji vůni řezných kapalin, které se používají při obrábění kovů. Je dost specifická a u nás v dílnách ji ucítíte i dnes, mně to vždycky hodně vonělo.

Váš otec spolu s kolegy firmu získal v roce 1995. Jak k tomu došlo?

Otec tu tenkrát působil na pozici technického náměstka. Tehdejší ředitel razil cestu odprodeje společnosti zahraničnímu investorovi. Oproti tomu můj otec si představoval, že by se měl najít český kapitál, v rámci velké privatizace by se podal projekt a společnost se od státu odkoupila. Přestože ho ředitel tenkrát z firmy vyhodil, otec projekt připravil, našel skupinu českých investorů a společně podali návrh. Nakonec byl vítězný a díky tomu jsme se dostali jako rodina k podílu ve firmě. Dneska naše rodina vlastní 66 procent akcií a máme ještě jednu partnerku, která drží 33 procent.

V roce 2014 vám otec předal post ředitele firmy. Zasahuje ještě do jejího vedení?

Spolu ještě sedíme ve správní radě. Všichni společně ladíme, jaké kroky se mají podniknout. Já jsem ekonom, otec je technik a také je stále vizionář. Jeho doménou je tak pořád technický rozvoj a rozvoj výrobní základny. V tom mu nechávám široké pole působnosti.

V jakých odvětvích a k čemu se vaše stroje nejčastěji používají?

Soustředíme se na výrobu obráběcích strojů s horizontální polohou vřetene. Nikdo tomu tady neřekne jinak než horizontka. Jsou to velice univerzální stroje, které se používají na obrábění prakticky čehokoliv, v našem případě převážně rozměrných dílců. Stroje, které vyrábíme, dokážou s přesností jedné setiny milimetru obrábět dílce o velikosti jednoho metru krychlového a víc. Používají se v širokém spektru oborů napříč celou ekonomikou – v důlním průmyslu, energetice, v transportním odvětví, v potravinářském průmyslu a dalších. Abych byl konkrétnější, na našich strojích se vyrábí například velké lisy na kakaové boby, podvozky pod kolejová vozidla, formy pro automobilový průmysl a spousta dalších věcí.

V jakém rozmezí se pohybují ceny vašich strojů?

Jelikož se zaměřujeme rozměrově na střední a vyšší kategorii strojů, jejich ceny se pohybují přibližně od 300 tisíc po asi 2,5 milionu eur. Za rok vyprodukujeme a sestavíme 70 až 100 takových strojů.

Letos jste navýšili platy zaměstnanců o deset procent. Vydělali jste si na to loni?

Předloni měla naše mateřská firma tržby asi 1,1 miliardy korun, loni jsme je nominálně navýšili na 1,3 miliardy. Nicméně musím přiznat, že se do toho promítla i inflace, protože jsme museli přistoupit k úpravě ceníků, abychom ustáli dramatický nárůst cen vstupů a udrželi odpovídající ziskovost. Takže v reálných hodnotách nárůst nebyl tak velký, ale i tak jsme letos dokázali zrealizovat slíbený desetiprocentní nárůst mezd.