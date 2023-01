Tuzemské firmy dlouho těžily z nízkých mezd a levných energií. Tyto výhody se však rychle vypařují. Jen kvůli levnější pracovní síle už do Česka příliš výroby ze zahraničí nepřijde. „To je pro náš pracovní trh jedině dobře, protože to výrobce donutí, aby dodali vyšší přidanou hodnotu, aby cílili na vlastní výrobky, vlastní značky a expanzi za hranice,“ předpokládá Vítězslav Lukáš, generální ředitel společnosti ABB v Česku. Tento globální koncern se sídlem ve Švýcarsku se zaměřuje hlavně na elektrotechniku, robotizaci a automatizaci. V roce 2021 dosáhl globálních tržeb téměř 29 mi­liard dolarů, v Česku to bylo necelých 13 miliard korun.

Lukáš si myslí, že je dlouhodobě neudržitelné, že se v Česku dělají ručně ty práce, které západní Evropa už dvě dekády automatizuje. Navíc se nám v robotizaci výroby vzdalují i země, které za námi dříve zaostávaly. „Srovnejme se s Čínou, která má levnější pracovní sílu. Ještě před pěti lety byl náš průmysl výrazně víc robotizovaný. Ale teď jsme na polovině čínské hodnoty. V České republice je 168 robotů na deset tisíc pracovníků ve výrobních odvětvích a v Číně 322,“ říká Lukáš. Podle něj je také potřeba, aby byly české firmy odvážnější a nespoléhaly tolik na dotace.

Před nástupem na pozici generálního ředitele ABB pro Česko jste ve firmě léta vedl oblast robotizace. Vzpomenete si, kdy jste poprvé přišel do kontaktu s robotem?

Menšího robota jsem měl poprvé v ruce asi ve 12 letech. Mé děti si dnes hrají s roboty humanoidy, takže jsem se k tomu oklikou přes průmyslové roboty zase vrátil.

Chtěl jste se už tehdy v dětství živit robotikou?

To určitě ještě ne. Když jsem nastupoval na vysokou školu, už tehdy v Ostravě na Fakultě strojní fungovalo mezioborové studium robotiky. Některé předměty spojené s robotikou jsem navštěvoval, ale studoval jsem na jiné katedře. Ani v ABB jsem nezačínal přímo v divizi robotizace, až postupně jsem se k tomuto oboru přimkl. Baví mě, že v něm jde o kombinaci několika oblastí, musíte řešit i procesy u zákazníka a ekonomiku provozu. Lidé, kteří k robotice přičichnou, u ní většinou vydrží mnoho let.

Využíváte roboty i v domácnosti?

Uvažujeme o nákupu robota na úklid domácnosti. Je to podobné jako v průmyslu. Když „robotizujete“ domácnost, je potřeba se na to podívat z nadhledu a přizpůsobit tomu i prostředí. Třeba zahýbat s umístěním židlí, aby se robot mohl v prostředí pohybovat. A chceme si také koupit robotickou sekačku. To je další oblast, která jde rychle dopředu. Kdo by si před 15 lety představil, že bude běžné mít na zahradě nebo doma roboty? Technicky to sice bylo vcelku zvládnuté i tehdy, ale dnes je to i ekonomicky dostupné. A to platí také pro průmysl. Cena robotů klesla na zlomky a výpočetní výkon obrovsky narostl.

Chceme‑li se dostat na západní úroveň, musíme stále běžet rychleji. Automatizace se musí zvýšit i kvůli růstu mezd a stárnutí populace.

Průlom ve využití robotů tedy přinesl spíš lepší software než hardware?

Ano. Navíc se dnes například v oblasti logistiky a skladování běžně používají prvky umělé inteligence. Robotický systém se sám učí. Například uchopení prvních výrobků mu trvá desítky sekund, díky učení se ale rychlost cyklu zkracuje na minimum. Při použití téměř stejného hardwaru jako před mnoha lety se dnes dají s roboty dělat úplně jiná kouzla.

Ještě před třemi čtyřmi roky robot potřeboval, aby výrobky, které uchopuje z jedoucího dopravníkového pásu, měly standardizované tvary a rozměry, protože práce s různorodými předměty vyžadovala složité a dlouhé „učení“. Nyní už roboti umí manipulovat s čímkoliv?

Nechci kategoricky říct, že umí uchopit úplně jakýkoliv předmět, ale jsou schopni například v logistických centrech zastat tolik práce, že začali dávat ekonomicky smysl. Vykryjí takové spektrum produktů, že na lidskou obsluhu už zbude jen nepatrné množství práce. Proto se majitelé logistických center pro robotiku s využitím strojového učení rozhodují stále častěji. Tato forma umělé inteligence byla hlavním průlomem v oboru před dvěma třemi lety.

Kde jinde vedle logistiky se dnes nejvíc využívají roboti?

Z celkového počtu prodaných robotů celosvětově největší díl zaujímá automobilový průmysl a výroba elektroniky. V České republice byl od začátku tahounem automobilový průmysl. Ten tak dal vyrůst mnoha českým dodavatelům automatizace a robotizace. Jsou tu stovky firem, které si od nás koupily robota s tím, že na jeho základě postaví v továrně u svého zákazníka robotizované pracoviště nebo linku. Neobsluhují jen průmyslové podniky v Česku, ale mnohdy exportují automatizační řešení do zahraničí. Potřebovaly by, aby české průmyslové firmy měly větší chuť automatizovat a robotizovat.

Země, kde není přístup ke školství nijak finančně limitován, patří k největším inovátorům.

A kde se roboti budou prosazovat do budoucna?

Roboti se mohou uplatnit ve všech průmyslových oborech, mohou díky nim vznikat i obory úplně nové. V Jižní Americe jsem viděl, jak roboti v rudných dolech myjí vysokotlakým vodním paprskem velkokapacitní těžební auta, která jsou pokrytá tunami bláta. S pomocí robotů se také třeba leští kytary.